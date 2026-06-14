Трамп різко розкритикував Ізраїль через удар по Бейруту і заявив про близьку угоду з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розкритикував ізраїльський удар по Бейруту в момент, коли Вашингтон та Іран близькі до мирної угоди. Він підкреслив, що атак більше не повинно бути.

Про це йдеться у дописі глави Білого дому в Truth Social.

«Сьогоднішній напад на Бейрут не повинен був статися, особливо в такий важливий день, коли ми так близькі до мирної угоди з Іраном», — написав Трамп.

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Президент США наголосив, що Ізраїль має право захищатися від загроз, однак атака у відповідь була «дуже незначною і безглуздою». За словами Трампа, в результаті ізраїльського удару ніхто не постраждав, тому атака не повинна заважати процесу досягнення угоди з Іраном.

Лідер США додав, що сторони дуже близькі до угоди, яка принесе мир на Близький Схід, зокрема і в Ліван. І зазначив, що всі сторони мають припинити свої військові дії.

«Більше не повинно бути нападів Ізраїлю ніде в Лівані, але також не повинно бути більше нападів з будь-якої іншої сторони, включно з „Хезболлою“, проти Ізраїлю. Це може стати початком довгого і прекрасного миру — давайте не зіпсуємо його», — резюмував Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп анонсував, що США та Іран можуть уже сьогодні підписати меморандум про взаєморозуміння. Тобто рамковий документ, який відкриє Ормузьку протоку, продовжить перемир’я на 60 днів, і цей термін буде часом для узгодження фінальної угоди про мир.

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Однак у МЗС Ірану вчора спростували заяву, що угоду буде підписано 14 червня. Але там не заперечили, що це може статися найближчим часом.

Уже сьогодні, 14 червня стало відомо, що Ізраїль завдав авіаударів по кварталу угруповання «Хезболли» в Бейруті. Тобто — мало не перед підписанням угоди про припинення вогню між США та Іраном.

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