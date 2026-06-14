Трамп резко раскритиковал Израиль из-за удара по Бейруту и заявил о близком соглашении с Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подверг критике израильский удар по Бейруту в момент, когда Вашингтон и Иран близки к мирному соглашению. Он подчеркнул, что атак больше не должно быть.

Об этом говорится в сообщении главы Белого дома в Truth Social.

«Сегодняшнее нападение на Бейрут не должно было произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном», — написал Трамп.

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Президент США подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться от угроз, однако ответная атака была «очень незначительной и бессмысленной». По словам Трампа, в результате израильского удара никто не пострадал, поэтому атака не должна мешать процессу достижения соглашения с Ираном.

Лидер США добавил, что стороны очень близки к соглашению, которое принесет мир на Ближний Восток, в том числе и в Ливан. И отметил, что все стороны должны прекратить свои военные действия.

«Больше не должно быть нападений Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть больше нападений с какой-либо другой стороны, включая „Хезболла“, против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не испортим его», — резюмировал Трамп.

Напомним, накануне Дональд Трамп анонсировал, что США и Иран могут уже сегодня подписать меморандум о взаимопонимании. То есть рамочный документ, который откроет Ормузский пролив, продлит перемирие на 60 дней, и этот срок будет временем для согласования финального соглашения о мире.

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Однако в МИД Ирана вчера опровергли заявление, что соглашение будет подписано 14 июня. Но там не возразили, что это может произойти в ближайшее время.

Уже сегодня, 14 июня, стало известно, что Израиль нанес авиаударов по кварталу группировки «Хезболлы» в Бейруте. То есть чуть ли не перед подписанием соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

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