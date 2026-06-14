США и Иран за шаг до соглашения: появились первые детали ее содержания

Иранцы протестуют против соглашения с США / © Associated Press

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Окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный в ближайшее время, охватывает ряд вопросов.

Детали будущего соглашения журналистам Reuters раскрыл неназванный высокопоставленный иранский чиновник.

Основные договоренности:

Иран обязуется немедленно разблокировать Ормузский пролив для беспрепятственного прохода всех коммерческих судов

Соединенные Штаты в ответ полностью снимают военно-морскую блокаду с иранских морских портов, которая была введена во время недавнего конфликта

Меморандум содержит существенные экономические уступки Вашингтону, которые должны стимулировать Тегеран к долгосрочному диалогу. К моменту действия 60-дневного переходного периода США обязуются воздерживаться от введения каких-либо новых пакетов санкций против исламской республики.

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Кроме того, Белый дом согласился на время снять ограничения на экспорт иранской сырой нефти. Это позволит Тегерану легально продавать топливо на международных рынках и оперативно получать валютный доход. Важным пунктом также является согласие США вернуть Ирану ранее замороженные иностранные активы на общую сумму $25 млрд. Этот механизм будет реализован через прямые денежные переводы, финансовые кредитные линии и многостороннее сотрудничество между государствами региона.

Со своей стороны, Иран берет на себя жесткие обязательства в сфере безопасности. Тегеран публично подтверждает отказ от производства или покупки каких-либо видов ядерного оружия.

В период двухмесячных переговоров исламская республика фиксирует статус-кво в своей атомной программе: прекращается дальнейшее обогащение урана сверх текущих лимитов и полностью замораживаются проекты расширения или модернизации существующих ядерных объектов.

Первым и главным практическим шагом после подписания меморандума должно стать восстановление безопасности гражданского судоходства в регионе. Этот вопрос критически важен для мировой экономики, поскольку через этот сектор проходит более 20% мировой поставки нефти.

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Иран и США близки к заключению мирных соглашений — что известно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение с Соединенными Штатами об официальном прекращении войны на Ближнем Востоке близко к достижению, несмотря на публичный спор относительно содержания документа, побудившего президента США Дональда Трампа обвинить Тегеран в недобросовестном ведении переговоров.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как иранские СМИ опубликовали то, что, по их словам, являлось элементами проекта соглашения, в частности настаивание Тегерана на сохранении права обогащать уран и контролировать судоходство через Ормузский пролив.

Трамп, днем ранее заявивший, что соглашение может быть подписано в течение нескольких дней, отверг иранскую версию, заявив, что утечка «не имеет ничего общего» с тем, что было договорено.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф написал в соцсети X, что посредники из Исламабада считают, что окончательный текст соглашения достигнут, и работают с обеими сторонами «для завершения последующих шагов», несмотря на то, что он назвал «непрерывной дезинформационной кампанией, которую ведут те, которые ведут те, которые ведут те соглашения».

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Он добавил, что мир «никогда не был так близок, как сейчас».

Тем временем в Иране вспыхнули митинги о возможном принятии соглашения с США.

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