Временную защиту украинцев в Чехии нужно "немедленно отменить": спикер парламента сделал резкое заявление

Томио Окамура / © Getty Images

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Спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура заявил, что в случае возможности "немедленно" отменил бы временную защиту для украинцев, уехавших в Чехию от российской войны.

Об этом сообщает чешское издание Ceske Noviny.

«Если бы это зависело от меня, я бы немедленно отменил временную защиту», – заявил Окамура.

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По его словам, украинских беженцев в Чехии "слишком много", а граждане якобы жалуются. Политик также заявил, что украинцы должны покинуть Чехию не позже завершения войны в Украине.

На эти слова резко отреагировал глава оппозиционной партии ODS Мартин Купка. Он назвал заявление Окамуры возмутительным и отметил, что оно подтверждает оценки тех, кто считает лидера SPD “торговым фашистом”.

Купка также напомнил, что около 400 тысяч украинских беженцев в Чехии, среди прочего, дают стране основания для исключения из миграционного пакта ЕС по перераспределению мигрантов.

В то же время, он признал, что ODS может поддержать отдельные меры по усилению правил пребывания украинских беженцев, в частности в вопросах социальных выплат или технического состояния автомобилей с украинской регистрацией.

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Комментируя заявления Окамуры о якобы злоупотреблении социальной помощью, Купка отметил, что даже по данным министерства таких случаев речь идет о десятках. При этом около 175 тысяч из примерно 400 тысяч украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.

Окамура также заявила, что его правительство не позволит легализовать нелегальных мигрантов в соответствии с миграционным пактом ЕС. По его словам, Чехия может быть оштрафована Евросоюзом, а в случае решения о взносах Прага якобы подаст иск против Еврокомиссии.

Украинцы выезжают в Чехию из-за полномасштабной российской агрессии, которую режим Владимира Путина начал более четырех лет назад. По состоянию на февраль 2026 г. в Чехии было зарегистрировано более 398 тысяч граждан Украины с временной защитой. По данным МВД Чехии, около 6 тысяч человек ежемесячно продолжают прибывать из Украины.

Чехия приняла самое большое количество украинских беженцев на душу населения среди стран ЕС. Временная защита дает украинцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

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Скандальные заявления Окамуры: последние новости

Томио Окамура по-прежнему отличался резкими антиукраинскими заявлениями и действиями. В своей новогодней речи он выступил против предоставления Украине оружия для противодействия российской агрессии и назвал украинские власти "хунтой".

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что такие слова являются личной позицией Окамуры, сформированной, вероятно, под влиянием российской пропаганды.

"Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды", - отметил дипломат.

Зварыч подчеркнул, что подобные высказывания относительно украинцев и демократически избранного руководства Украины "недостойны и абсолютно неприемлемы".

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Кроме того, после избрания спикером Палаты депутатов Чехии Окамура демонстративно принял участие в снятии украинского флага со здания парламента. На опубликованном видео он держал стремянку и заявил: "Чешская Республика на первом месте".

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