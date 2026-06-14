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"Динамо" вирушило на тренувальний збір до Австрії: хто у складі
"Біло-сині" вже розпочали підготовку до нового сезону.
Київське "Динамо", яке минулого сезону втретє в історії залишилося без медалей УПЛ, вирушило на літній навчально-тренувальний збір до Австрії.
Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".
12 червня кияни вийшли з літньої відпустки та розпочали підготовку до сезону-2026/27. Тренерський штаб уже визначився з футболістами, на яких розраховує на тренувальному зборі.
До списку потрапив і 36-річний вінгер Андрій Ярмоленко, який подовжив контракт із "Динамо" ще на один сезон.
Склад "Динамо" на тренувальний збір
Воротарі:Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.
Захисники : Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.
Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
Нападники: Герреро, Пономаренко.
На тренувальному зборі в Австрії динамівці проведуть низку контрольних матчів.
Наразі розклад спарингів "біло-синіх" має такий вигляд:
20 червня — "Славія" (Прага, Чехія)
24 червня — "Жиліна" (Словаччина)
28 червня — "Вєчиста" (Краків, Польща)
2 липня — суперник уточнюється
3 липня — ЛАСК (Австрія)
Новий сезон "Динамо" розпочне матчами першого відбіркового раунду Ліги Європи. Свого суперника підопічні Ігоря Костюка дізнаються вже 16 червня під час жеребкування. Поєдинки цієї стадії відбудуться 9 та 16 липня.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, у сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.
Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому й кваліфікувалося до першого кваліфай-раунду Ліги Європи.