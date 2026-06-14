"Динамо" вирушило на тренувальний збір до Австрії: хто у складі

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо", яке минулого сезону втретє в історії залишилося без медалей УПЛ, вирушило на літній навчально-тренувальний збір до Австрії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

12 червня кияни вийшли з літньої відпустки та розпочали підготовку до сезону-2026/27. Тренерський штаб уже визначився з футболістами, на яких розраховує на тренувальному зборі.

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До списку потрапив і 36-річний вінгер Андрій Ярмоленко, який подовжив контракт із "Динамо" ще на один сезон.

Склад "Динамо" на тренувальний збір

Воротарі:Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько.

Захисники : Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик.

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.

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Нападники: Герреро, Пономаренко.

На тренувальному зборі в Австрії динамівці проведуть низку контрольних матчів.

Наразі розклад спарингів "біло-синіх" має такий вигляд:

20 червня — "Славія" (Прага, Чехія)

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24 червня — "Жиліна" (Словаччина)

28 червня — "Вєчиста" (Краків, Польща)

2 липня — суперник уточнюється

3 липня — ЛАСК (Австрія)

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Новий сезон "Динамо" розпочне матчами першого відбіркового раунду Ліги Європи. Свого суперника підопічні Ігоря Костюка дізнаються вже 16 червня під час жеребкування. Поєдинки цієї стадії відбудуться 9 та 16 липня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому й кваліфікувалося до першого кваліфай-раунду Ліги Європи.

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