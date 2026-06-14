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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Найкращого арбітра Африки не пустили до США на ЧС-2026: як відреагувала ФІФА

Омару Артану виплатять повний гонорар, попри те, що йому відмовили у в'їзді до США для роботи на Мундіалі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Омар Артан

Омар Артан / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виплатить повний гонорар сомалійському арбітру Омару Артану, якого не пустили до США для обслуговування матчів чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє BBC.

Артан прибув до Маямі для роботи на Мундіалі, однак був затриманий прикордонними службами. Рефері провів 11 годин на допиті в аеропорту і зрештою йому відмовили у в'їзді до США.

Американська міграційна служба не назвала причину заборони у в'їзді, однак Сомалі входить до переліку країн, на які поширюються обмеження, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа.

За словами представника американської влади, рішення пов'язане з нібито "зв'язками з підозрюваними членами терористичних організацій".

Сам арбітр заявив, що його під час допиту запитували про можливі контакти з сомалійським угрупованням "Аш-Шабаб", однак він заперечив будь-яку причетність, наголосивши, що має всі необхідні документи.

Омар Артан / © Associated Press

Омар Артан / © Associated Press

Після консультацій з американською владою ФІФА підтвердила, що Артан пропустить турнір. Федерація не бере участі в імміграційних процедурах країни-господарки, включно з розглядом візових заявок.

Попри це, в організації повідомили, що сомалійський рефері отримає повну суму гонорару за ЧС-2026. Крім того, ФІФА зобов'язалася виплатити йому зарплату, яку він мав отримати за роботу на Мундіалі.

"Те, що сталося з арбітром із Сомалі, — це сумно. Ми не можемо контролювати все. Ми намагаємося обговорювати ситуацію, аналізувати її та шукати рішення. Іноді, можливо, корисно просто заспокоїтися і трохи розслабитися.

Наш світ дуже агресивний, безпека має бути на першому місці. Необхідно поважати рішення, які ухвалюються. Коли я кажу "заспокойтеся", я не маю на увазі "нічого не робіть". Ми повинні розуміти, що ми не королі світу, які можуть керувати урядами та поліцією. Ми — спортивна організація. Ми намагаємося робити все можливе з тими засобами, які у нас є", — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно у коментарі BBC.

Європейський футбольний союз (УЄФА) також відреагував на резонансний випадок і призначив Артана головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА-2026 між ПСЖ та "Астон Віллою", який відбудеться 12 серпня в австрійському Зальбургу.

34-річний Артан був одним із 52 рефері, обраних для роботи на матчах ЧС-2026. Сомалієць був визнаний найкращим арбітром Африки 2025 року за версією Конфедерації африканського футболу (CAF).

Раніше повідомлялося, що уболівальників двох африканських збірних не пустили до США на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що зірку збірної Гани не пустили до Канади на матч ЧС-2026.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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