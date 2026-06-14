Улюблене місце принцеси Маргарет: де полюбляє відпочивати мама принцеси Кейт зі своєю родиною

Керол Міддлтон / © Getty Images

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Стало відомо, що мати принцеси Уельської – Керол Міддлтон – саме на цьому острові Мюстік святкувала свій 70-річний ювілей.

Тоді Керол супроводжували її найближчі люди, зокрема дочка принцеса Кейт і зять принц Вільям зі своїми трьома дітьми, а також молодша дочка Піппа з чоловіком Джеймсом, і син Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе та сином Ініго.

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Вважається, що під час свого перебування клан Міддлтонів зупинявся в розкішній віллі з п'ятьма спальнями, подарованій принцесі Маргарет 1959 року. Відома як Les Jolies Eaux, ця розкішна вілла коштує цілих 37 000 фунтів стерлінгів (майже 50 тисяч доларів) на тиждень і може похизуватися басейном, обіднім павільйоном, дворецьким, садівником і кухарем, пише журнал Hello!.

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Цей невеликий острів має незмінну популярність у членів королівської родини завдяки своїй ексклюзивності та гарантованій приватності, що робить його ідеальним місцем відпочинку для членів королівських сімей, рок-зірок та мільярдерів.

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет на острові Мюстік / © Getty Images

На острові лише один комерційний готель, і тут діє строга безполітна зона. Його репутація почалася 1958 року, коли шотландський аристократ купив острів і подарував ділянку землі принцесі Маргарет як весільний подарунок. Принцеса любила це місце і проводила там багато часу зі своїми друзями.

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