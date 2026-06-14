ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Улюблене місце принцеси Маргарет: де полюбляє відпочивати мама принцеси Кейт зі своєю родиною

Острів Мюстік у Карибському морі любила обирати для відпочинку не лише покійна принцеса Маргарет – молодша сестра королеви Єлизавети ІІ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон / © Getty Images

Стало відомо, що мати принцеси Уельської – Керол Міддлтон – саме на цьому острові Мюстік святкувала свій 70-річний ювілей.

Тоді Керол супроводжували її найближчі люди, зокрема дочка принцеса Кейт і зять принц Вільям зі своїми трьома дітьми, а також молодша дочка Піппа з чоловіком Джеймсом, і син Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе та сином Ініго.

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Вважається, що під час свого перебування клан Міддлтонів зупинявся в розкішній віллі з п'ятьма спальнями, подарованій принцесі Маргарет 1959 року. Відома як Les Jolies Eaux, ця розкішна вілла коштує цілих 37 000 фунтів стерлінгів (майже 50 тисяч доларів) на тиждень і може похизуватися басейном, обіднім павільйоном, дворецьким, садівником і кухарем, пише журнал Hello!.

Цей невеликий острів має незмінну популярність у членів королівської родини завдяки своїй ексклюзивності та гарантованій приватності, що робить його ідеальним місцем відпочинку для членів королівських сімей, рок-зірок та мільярдерів.

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет на острові Мюстік / © Getty Images

Королева Єлизавета II та принцеса Маргарет на острові Мюстік / © Getty Images

На острові лише один комерційний готель, і тут діє строга безполітна зона. Його репутація почалася 1958 року, коли шотландський аристократ купив острів і подарував ділянку землі принцесі Маргарет як весільний подарунок. Принцеса любила це місце і проводила там багато часу зі своїми друзями.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie