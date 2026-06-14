Відсвяткували "золоте" весілля: королева Сільвія та король Карл Густав опублікували фото

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

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Королівська сім'я Швеції у ці вихідні відзначила знаменну подію - король Карл XVI Густав та королева Сільвія святкували своє золоте весілля - 50 років від дня одруження.

Їхнє весілля відбулося 19 червня 1976 року в Стокгольмському соборі. Але оскільки ця дата збігається з напередодні традиційного свята Мідсоммар (середини літа), урочистості було вирішено провести майже на тиждень раніше.

Сільвія та король Карл Густав у день весілля / © Associated Press

День розпочався з традиційної служби подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі.

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Королева Сільвія та її чоловік були заскочені в кінному візку, проїхавши вулицями Стокгольма під час святкування золотої річниці.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

Пізніше в Instagram сім'я опублікувала фото та написала:

«50 років по тому! 📸

1976 року фотограф Леннарт Нільссон зобразив наречених короля і королеву разом з весільною процесією. Сьогодні король і королева зібрали свою сім'ю, щоб увічнити свою золоту річницю весілля на сімейній фотографії.

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Обидві фотографії були зроблені на тлі одного з коронаційних гобеленів королеви Крістіни. Вони були створені наприкінці 1640-х років у Делфті, Голландія, до коронації королеви Крістіни», - йдеться у підписі.

Шведська королівська родина / © Шведська королівська родина/Instagram

А нагадаємо вчора, 13 червня, одинадцяту річницю весілля відсвяткували принцеса Софія та принц Карл Філіп (син короля Карла Густава та королеви Сільвії). Їхня весільна церемонія відбулася 2015 року в церкві Королівського палацу.

Весілля Сільвії та Карла Густава 1976 року / © Шведська королівська родина/Instagram

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