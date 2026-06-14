Принцеса Кейт з'явилася на весіллі у фамільному браслеті своєї свекрухи і сережках, що рідко зустрічаються.

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Ми вже розповідали, що Кейт та її чоловік принц Вільям відвідали весілля двоюрідного брата принца – Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.

Для принцеси Уельської це був привід не лише вигуляти гарне вбрання, а й продемонструвати прикраси.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кетрін з'явилася на весіллі в сукні з букле від Roland Mouret, новому капелюсі від Jane Taylor London, з плетеним клатчем від Forever New і туфлях від Rupert Sanderson. А ось прикраси обрала особливі.

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Принцеса Уельська / © Getty Images

На принцесі був перлинний браслет її свекрухи – принцеси Діани. Браслет був розроблений Найджелом Мілном та його дружиною Черрі. Діана, як відомо, носила цей браслет під час поїздки до Гонконгу 1989 року, поєднуючи його зі своєю знаменитою сукнею та жакетом «Елвіс» від улюбленої дизайнерки Кетрін Вокер. Після смерті Діани 1997 року прикрасу успадкував принц Вільям, який пізніше передав її своїй дружині Кейт.

Принцеса Діана / © Getty Images

Як повідомляє журнал Tatler, Кейт також одягла сережки-підвіски з морганітом від свого улюбленого дизайнера прикрас Kiki McDonough. Вперше принцеса одягла ці сережки на весілля своєї молодшої сестри Піппи Міддлтон та Джеймса Метьюза 2017 року.

Також принцеса Уельська одягла на королівське весілля намисто, що раніше не демонструвалося, яке має подібність з іншою прикрасою від Kiki McDonough — намистом Grace від цього ж бренду, з круглим білим топазом, оточеним діамантовим ореолом.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Раніше ми писали, що на цьому весіллі Кейт зненацька зустрілася зі своїм бойфрендом, з яким мала стосунки в університеті.

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