Принцеса Уельська зустрілася зі своїм колишнім бойфрендом на королівському весіллі

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Стало відомо, що на заході був також колишній коханий Кейт Міддлтон - Руперт Фінч, з яким вони познайомилися 2001 року під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, коли Руперт навчався на останньому курсі юридичного факультету.

Чи спілкувалися Кейт і Руперт на весіллі – не відомо, але обидва були присутні серед гостей урочистої церемонії вінчання Пітера Філліпса та його дружини Гаррієт Сперлінг у церкві Усіх Святих у Кемблі.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська сяяла на весіллі у бежевій сукні з букле від Roland Mouret, доповнивши образ стильним капелюхом та туфлями на підборах до тону, а Вільям був одягнений у традиційний ранковий костюм.

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Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Руперт Фінч, який прибув зі своєю дружиною, леді Наташею Руфус Айзекс, також був одягнений у традиційний костюм. Леді Наташа була у синій сукні з квітковим принтом.

Руперт Фінч та його дружина Наташа / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які образи обрали гості для вінчання Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.

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