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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська в елегантному аутфіті кремового відтінку приїхала з Вільямом на королівське весілля

Сьогодні члени британської королівської родини зібралися на весіллі Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська та принц Вільям

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Син принцеси Анни, 6 червня взяв за дружину медсестру Національної служби охорони здоров'я Гаррієт Сперлінг. Їхнє вінчання відбулося в церкві Усіх Святих у Кемблі.

Принц та принцеса Уельські були серед гостей весільної церемонії та приїхали без своїх трьох дітей.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

44-річна Кейт була втіленням спокою, коли прибула до церкви Усіх Святих у Глостерширі у сукні від Rouland Mouret, підібравши до вбрання капелюх із широкими пласкими крисами та солом'яний клатч, а також нюдові туфлі на підборах.

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса доповнила образ сережками-висячками з камінням та підвіскою на шиї з діамантом, волосся розпустила і уклала гарними локонами, і підкреслила очі виразним макіяжем.

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям був у фраку, як і його батько король Чарльз III, який також відвідав урочисту церемонію разом із дружиною королевою Каміллою. Відомо, що після церемонії монарх і його дружина вирушать на Епсом-Дербі, тож на весільному бенкеті вони, найімовірніше, не будуть присутні.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
159
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