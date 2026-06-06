Принцеса Уельська в елегантному аутфіті кремового відтінку приїхала з Вільямом на королівське весілля

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

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Син принцеси Анни, 6 червня взяв за дружину медсестру Національної служби охорони здоров'я Гаррієт Сперлінг. Їхнє вінчання відбулося в церкві Усіх Святих у Кемблі.

Принц та принцеса Уельські були серед гостей весільної церемонії та приїхали без своїх трьох дітей.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

44-річна Кейт була втіленням спокою, коли прибула до церкви Усіх Святих у Глостерширі у сукні від Rouland Mouret, підібравши до вбрання капелюх із широкими пласкими крисами та солом'яний клатч, а також нюдові туфлі на підборах.

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Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса доповнила образ сережками-висячками з камінням та підвіскою на шиї з діамантом, волосся розпустила і уклала гарними локонами, і підкреслила очі виразним макіяжем.

Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям був у фраку, як і його батько король Чарльз III, який також відвідав урочисту церемонію разом із дружиною королевою Каміллою. Відомо, що після церемонії монарх і його дружина вирушать на Епсом-Дербі, тож на весільному бенкеті вони, найімовірніше, не будуть присутні.

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

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