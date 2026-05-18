Майбутня невістка принцеси Анни – Гаррієт Сперлінг – отримала на заручини розкішну каблучку: стала відома її вартість

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Вони оголосили про свої заручини у серпні 2025 року, а раніше у квітні оголосили і дату весілля, яке відбудеться у вузькому сімейному колі.

Ми вирішили трохи більше розповісти вам про заручальну каблучку, яку Пітер подарував своїй коханій, яка дуже нагадує каблучку, яку носила покійна королева Єлизавета II — бабуся Пітера.

Пітер обрав для своєї коханої каблучку в ювелірному будинку Pragnell у Мейфері, відомому своєю історією виконання замовлень для королівських осіб. Ювелірний магазин, відкритий Джорджем Прагнеллом 1954 року, постачав прикраси бабусі королеви Єлизавети, королеві Марії Текській.

На пальці Гаррієт виблискує каблучка у вигляді трилогії, де центральний камінь більшого розміру оточений двома меншими діамантами з боків. Вважається, що її вартість перевищує 10 000 доларів, пише Intyle.

Тобіас Кормінд, співзасновник ювелірного бренду 77 Diamonds, розповів виданню People, що каблучка Гаррієт Сперлінг схожа на позачасовий дизайн трилогії, яка, ймовірно, демонструє центральний овальний або круглий діамант, оточений бічними камінням трапецієподібної або трикутної огранки.

«Хоча для точної оцінки знадобилося б більш чітке зображення і знання походження виробу, аналогічний дизайн з діамантами порівнянної якості та розміру, виконаний у майстерні 77 Diamonds, зазвичай коштує близько 10 000 фунтів стерлінгів (що еквівалентно більш ніж 13 200 доларів), водночас остаточна ціна відображає індивідуальний вибір огранювання, ваги в каратах і майстерності виконання», — заявив експерт.

Гаррієт вже відома своїм бездоганним стилем — її порівнюють як з принцесою Уельської Кейт, так і з Меган Маркл, — тому можна з упевненістю сказати, що вона ідеально вписується в королівську родину. Ми також все частіше бачитимемо її королівські образи після весілля і з нетерпінням хочеться дізнатися, якою ж буде її весільна сукня.

