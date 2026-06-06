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Королева Летиція у розкішній білій сукні та разом із чоловіком-королем вітали у Мадриді Папу Римського
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція зустріли Папу Римського Лева XIV та організували йому прийом у Королівському палаці в Мадриді.
Папу Лева XIV зустріли король і королева в аеропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас.
Королева Летиція обрала для цього випадку сукню, яку вона вперше одягла 2015 року. Сукня від іспанського бренду The 2nd Skin під назвою «Lady White», виготовлена з гіпюрового мережива з органзовою основою та квітковою вишивкою, виявилася ідеальним вибором для такого заходу. Летиція скористалася правом «привілею білого кольору» і одягла саме таке вбрання на цю зустріч.
Також Летиція не одягла традиційну мантилью. Це не дивно, враховуючи, що традиційна мереживна вуаль призначена для суворо релігійних церемоній, таких як меса або аудієнції. Взула королева білі туфлі-слінгбеки з відкритою п'ятою та на невисоких підборах.
Король Філіп VI зустрічав Папу Римського у чорному класичному костюмі, білій сорочці та пісочній краватці.
Після офіційної церемонії привітання Папа Лев XIV привітав делегації, які були присутні на церемонії, і увійшов до Королівського палацу у супроводі короля та королеви, а також їхніх дочок — принцеси Леонор та інфанти Софії. Дівчата були у чорних сукнях у мінімалістичному стилі. Леонор доповнила вбрання туфлями на невисоких підборах, а її сестра Софія одягла балетки з гострим носком.