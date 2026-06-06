Королева Летиція у розкішній білій сукні та разом із чоловіком-королем вітали у Мадриді Папу Римського

Король Філіп VI, Папа XIV та королева Летиція / © Associated Press

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Папу Лева XIV зустріли король і королева в аеропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас.

Королева Летиція обрала для цього випадку сукню, яку вона вперше одягла 2015 року. Сукня від іспанського бренду The 2nd Skin під назвою «Lady White», виготовлена з гіпюрового мережива з органзовою основою та квітковою вишивкою, виявилася ідеальним вибором для такого заходу. Летиція скористалася правом «привілею білого кольору» і одягла саме таке вбрання на цю зустріч.

Король Філіп VI, Папа XIV та королева Летиція Лев / © Associated Press

Також Летиція не одягла традиційну мантилью. Це не дивно, враховуючи, що традиційна мереживна вуаль призначена для суворо релігійних церемоній, таких як меса або аудієнції. Взула королева білі туфлі-слінгбеки з відкритою п'ятою та на невисоких підборах.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI зустрічав Папу Римського у чорному класичному костюмі, білій сорочці та пісочній краватці.

Король Філіп VI, Папа XIV та королева Летиція / © Associated Press

Після офіційної церемонії привітання Папа Лев XIV привітав делегації, які були присутні на церемонії, і увійшов до Королівського палацу у супроводі короля та королеви, а також їхніх дочок — принцеси Леонор та інфанти Софії. Дівчата були у чорних сукнях у мінімалістичному стилі. Леонор доповнила вбрання туфлями на невисоких підборах, а її сестра Софія одягла балетки з гострим носком.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, Папа XIV, королева Летиція, інфанта Софія / © Associated Press

Іспанська королівська родина зустрілася з Папою Римським Левом XIV / © Associated Press

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