Стародруки XVII–XVIII століть зі згадками України стали частиною колекції бібліотеки Вернадського

Стародруки. Фото: організатори події

Реклама

Національна бібліотека України імені Вернадського отримала рідкісні європейські видання XVII–XVIII століть, у яких містяться описи України. Йдеться про книги французького філософа Вольтера, дипломата П’єра Шевальє та англійського мандрівника Джозефа Маршалла.

Про це повідомили у проєкті Ukraine WOW, а також розповіли у сюжеті ТСН.ua.

Книги передали до бібліотеки після завершення їхньої участі в експозиції Ukraine WOW. Ідея відшукати та придбати ці видання для України виникла ще 2022 року. Спочатку їх планували показати на виставці у терміналі D аеропорту «Бориспіль», однак через повномасштабне російське вторгнення реалізацію проєкту довелося відкласти. Зрештою стародруки стали частиною виставки Ukraine WOW у Києві, яку відвідали понад 250 тисяч людей.

Реклама

Для формування колекції рідкісні видання шукали серед приватних колекціонерів у різних країнах Європи. Після цього організаторам довелося домовлятися про їхній продаж.

Рідкісні видання шукали серед колекціонерів у різних країнах Європи, після чого домовлялися про їх придбання. Тепер стародруки стали частиною фондів Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серед переданих книг — двотомне видання Вольтера «Історія Карла XII, короля Швеції» 1731 року. У ньому автор описував події Великої Північної війни на українських землях, союз Івана Мазепи з Карлом XII та Полтавську битву. У праці Україна постає окремою силою, а для позначення держави Петра І Вольтер використовував назву «Московія».

«Україна завжди мала натхнення бути вільною», ― зазначав Вольтер.

Реклама

Також до колекції увійшла книга П’єра Шевальє, присвячена козакам та подіям доби Богдана Хмельницького. Видання містить описи українських земель, звичаїв, устрою та релігії козаків. Окрім цього, бібліотека отримала чотиритомник англійського мандрівника Джозефа Маршалла, який у XVIII столітті побував на українських землях. Під час подорожі він відвідав Стародуб, Чернігів, Київ і Очаків.

Співзасновниця Ukraine WOW Ярослава Гресь зазначила, що книги розповідають про традиції, культуру, історію, військову справу та прагнення України бути вільною. За її словами, вони демонструють тяглість цього бажання як у минулому, так і сьогодні.

«Про традиції, про культуру, про історію, військову справу, а головне про постійне бажання України бути вільною, і мені здається, що це так важливо розуміти, про цю тяглість про це бажання волі і бути вільними і тоді і зараз», — зазначила Гресь.

Представниця бібліотеки Юлія Половинчак наголосила, що концепцією проєкту було показати Україну очима іноземців певного історичного періоду. За її словами, зібрані видання формують цілісну історію поглядів на Україну та є важливими для бібліотеки.

Реклама

Ознайомитися з переданими книгами можна буде у читальному залі відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського. Також їх планують оцифрувати та оприлюднити на сайті установи.

«Для бібліотеки це не просто поповнення фондів — це можливість для кожного глибше зрозуміти власну історію та дослідити, якою Україну бачили Вольтер, П’єр Шевальє і Джозеф Маршалл. Кожне з переданих видань допомагає переосмислити усталені уявлення про Україну, що формувалися протягом століть. Водночас це можливість кожного читача з будь-якої точки світу ближче пізнати нашу історію, адже скоро книги будуть зацифровані та представлені на сайті бібліотеки», — зазначив заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Юрій Ковтанюк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в селі Юнаківка на Сумщині російські обстріли знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм був зведений ще 1806 року, а його будівництво тривало 13 років.

Новини партнерів