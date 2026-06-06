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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Герцогиня Софі обрала небесно-блакитне вбрання на весілля сина принцеси Анни

Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні також була присутня на королівському весіллі в церкві Усіх Святих у Кемблі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

61-річна герцогиня Софі обрала для такого важливого заходу блакитну сукню від Beulah London з воланами на рукавах, поєднуючи її з туфлями-човниками з блакитної замші на підборах і сумкою-капрі Sophie Habsburg а також мініатюрним капелюхом з пір'ям від Jane Taylor London.

Весільний образ герцогиня доповнила квітковими сережками з блакитним камінням, що ідеально поєднується з вбранням та підвіскою Giulia Barela Jewelry на шиї. Волосся зібрала в низьку зачіску і зробила легкий макіяж, а в неї на пальцях було кілька золотих каблучок і гарна квіткова прикраса.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, весілля Гаррієт Сперлінг і Пітера Філліпса також відвідали принц і принцеса Уельські. Кетрін обрала елегантне вбрання від Rouland Mouret і крислатий капелюх.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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