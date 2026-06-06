Це цікаво: всі обручки для королівських наречених виготовляються згідно з цією традицією

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт / © Associated Press

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У британській королівській сім'ї є одна весільна традиція, яка сягає корінням у давні часи. Більше століття покоління членів королівської сім'ї носили обручки, виготовлені з рідкісного валлійського золота, що видобувається на руднику Клогау Сент-Девідс в Північному Уельсі, створивши одну з найдовговічніших, але при цьому стриманих ювелірних традицій монархії.

Ця традиція, як пише instyle, сходить до 1923 року, коли леді Елізабет Боуз-Лайон - пізніше відома як королева-мати Єлизавета - використовувала валлійське золото для своєї обручки вийшовши заміж за майбутнього короля Георга VI. Від того часу той самий запас золота використовувався для обручок королеви Єлизавети II, принцеси Діани, Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Елізабет Боуз-Лайон і принц Альберт у день їхнього весілля / © Associated Press

Навіть чоловіки з королівської сім'ї, включаючи принца Філіпа і короля Чарльза, включали валлійське золото у свої обручки, хоча принц Вільям, як відомо, взагалі відмовився від обручки.

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Особливої ваги цієї традиції надає рідкість самого матеріалу. Шахта Клогау Сент-Девідс більше не виробляє золото у значних кількостях, що робить існуючі запаси винятково дефіцитними та згодом дедалі ціннішими. За словами керуючого директора Клогау Бена Робертса: «Той факт, що рідкісне валлійське золото користується перевагою у королівської родини, і його обмежена пропозиція робить чисте валлійське золото одним із найдорожчих металів у світі».

Незважаючи на загальне походження матеріалу, самі обручки кардинально відрізняються дизайном. Деякі з них тонкі та стримані, інші поєднуються з одними з найвідоміших і порівняно ефектних обручок в історії королівських сімей.

Поки не відомо чи одягне Гаррієт Сперлінг каблучку з валлійського золота сьогодні, в день свого весілля, але скоро ми про це дізнається.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

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