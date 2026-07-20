ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Блейк Лайвлі з’явилася на Чемпіонаті світу з футболу з подругами

Зірка весело провела час на гучній події.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі відвідала фінал Чемпіонату світу з футболу і це була її перша поява після скандалу з весіллям Тейлор Свіфт, адже співачка, як повідомлялось, не запросила акторку на своє свято.

Про появу на футбольному заході Блей сама повідомила через Instagram Stories, коли опублікувала фото з трибун з подругами.

Лайвлі була одягнена в смугасту сорочку на ґудзиках, білу майку, світлі джинси та сонцезахисні окуляри. Також образ доповнювали бірюзові прикраси і блакитна сумка.

Її чоловік, 49-річний Раян Рейнольдс, на фото не з’явився і не відомо чи був на стадіоні, хоча є футбольним прихильником і співвласником валлійського футбольного клубу Wrexham.

Нагадаємо, що чутки про те, що Лайвлі та Рейнольдс, які колись були надзвичайно близькими зі Свіфт, не відвідали весілля з’явилися через фотографії папараці — пару помітили, коли вони підтримували свою доньку Бетті під час кінних змаганнях у Лейк-Плесіді, штат Нью-Йорк. Через тиждень після весілля пару помітили за межами країни, коли вони обідали на даху мексиканського ресторану в Канаді. Джерело повідомило виданню Page Six, що Лайвлі не запросили на весілля поп зірки після їхньої сварки, що виникла через судову справу акторки з Джастіном Бальдоні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie