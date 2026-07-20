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Блейк Лайвлі з’явилася на Чемпіонаті світу з футболу з подругами
Зірка весело провела час на гучній події.
Блейк Лайвлі відвідала фінал Чемпіонату світу з футболу і це була її перша поява після скандалу з весіллям Тейлор Свіфт, адже співачка, як повідомлялось, не запросила акторку на своє свято.
Про появу на футбольному заході Блей сама повідомила через Instagram Stories, коли опублікувала фото з трибун з подругами.
Лайвлі була одягнена в смугасту сорочку на ґудзиках, білу майку, світлі джинси та сонцезахисні окуляри. Також образ доповнювали бірюзові прикраси і блакитна сумка.
Її чоловік, 49-річний Раян Рейнольдс, на фото не з’явився і не відомо чи був на стадіоні, хоча є футбольним прихильником і співвласником валлійського футбольного клубу Wrexham.
Нагадаємо, що чутки про те, що Лайвлі та Рейнольдс, які колись були надзвичайно близькими зі Свіфт, не відвідали весілля з’явилися через фотографії папараці — пару помітили, коли вони підтримували свою доньку Бетті під час кінних змаганнях у Лейк-Плесіді, штат Нью-Йорк. Через тиждень після весілля пару помітили за межами країни, коли вони обідали на даху мексиканського ресторану в Канаді. Джерело повідомило виданню Page Six, що Лайвлі не запросили на весілля поп зірки після їхньої сварки, що виникла через судову справу акторки з Джастіном Бальдоні.