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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

У шкіряному вбранні від Louis Vuitton: Зендею заскочили у Нью-Йорку під час промотуру "Людини-павука"

Акторка для свого виходу обрала ефектний total black образ зі шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, де вона бере участь у промотурі фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день».

Акторка була одягнена у стильне вбрання від Louis Vuitton. На ній був чорний шкіряний жакет з ефектом пом’ятості та акцентними плечима, прямі вузькі штани й базова біла майка. Взута вона була в чорні шкіряні гостроносі туфлі.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

У Зендеї було хвилясте укладання з боковим проділом і макіяж з пишними віями та коричневим контуром на губах.

Нагадаємо, Зендея повторила образ Шерон Стоун, у якому та дефілювала на подіумі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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