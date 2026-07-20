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- Шоу-бізнес
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У шкіряному вбранні від Louis Vuitton: Зендею заскочили у Нью-Йорку під час промотуру "Людини-павука"
Акторка для свого виходу обрала ефектний total black образ зі шкіри.
Зендея потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, де вона бере участь у промотурі фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день».
Акторка була одягнена у стильне вбрання від Louis Vuitton. На ній був чорний шкіряний жакет з ефектом пом’ятості та акцентними плечима, прямі вузькі штани й базова біла майка. Взута вона була в чорні шкіряні гостроносі туфлі.
У Зендеї було хвилясте укладання з боковим проділом і макіяж з пишними віями та коричневим контуром на губах.
Нагадаємо, Зендея повторила образ Шерон Стоун, у якому та дефілювала на подіумі.
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