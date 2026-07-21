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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Запечений нектарин із сиром: рецепт вишуканого десерту

Це смачний, простий і корисний десерт.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
Коментарі
Запечений нектарин з сиром: рецепт вишуканого десерту

Запечений нектарин із сиром: рецепт вишуканого десерту / © Credits

Він чудово підійде як для романтичної вечері, так і для сімейного чаювання.

Інгредієнти

великий нектарин
2 шт.
сир
70 г
мед
1–2 ч. л. (у начинку) + для подачі
волоські горіхи
1 ст. л.

  1. Нектарин помийте, висушіть паперовим рушником, розріжте на дві частини та трохи поглибте середину ложкою.

  2. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте.

  3. До миски викладіть м’якоть із середини нектарина, сир, мед і перемішайте.

  4. Наповніть кожну половинку нектарина сирною масою та викладіть на деко.

  5. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 8–12 хвилин, доки фрукт не стане м’яким.

  6. Перед подаванням десерту полийте його медом, посипте горіхами та прикрасьте листочками м’яти.

Поради:

  • Кисломолочний сир можна використовувати будь-який, але обов’язково м’який.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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