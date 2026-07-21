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Запечений нектарин із сиром: рецепт вишуканого десерту
Це смачний, простий і корисний десерт.
Він чудово підійде як для романтичної вечері, так і для сімейного чаювання.
Інгредієнти
- великий нектарин
- 2 шт.
- сир
- 70 г
- мед
- 1–2 ч. л. (у начинку) + для подачі
- волоські горіхи
- 1 ст. л.
Нектарин помийте, висушіть паперовим рушником, розріжте на дві частини та трохи поглибте середину ложкою.
Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте.
До миски викладіть м’якоть із середини нектарина, сир, мед і перемішайте.
Наповніть кожну половинку нектарина сирною масою та викладіть на деко.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 8–12 хвилин, доки фрукт не стане м’яким.
Перед подаванням десерту полийте його медом, посипте горіхами та прикрасьте листочками м’яти.
Поради:
Кисломолочний сир можна використовувати будь-який, але обов’язково м’який.