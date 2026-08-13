Герцогиня Софі вдягла милу літню сукню-сорочку і зачарувала стильним образом

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Реклама

Герцога та герцогиню Единбурзьких вітає Деніз Л’юїс у четвертий день Чемпіонату Європи з легкої атлетики на стадіоні «Олександр» у Перрі-Баррі, що у Бірмінгемі.

Софі була одягнена цього дня у просту та елегантну сукню-сорочку з поясом на талії, в руках тримала маленьку сумку з рафії на короткій ручці, на голові у неї були сонцезахисні окуляри, а на шиї улюблена золота підвіска. Також герцогиня доповнила образ сережками-висячками із золота, посипаними діамантами, кількома золотими браслетами на зап'ясті, а також світлим манікюром.

Реклама

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Особливо ефектний вигляд мала нова стрижка герцогині Софі. Боб-каре їй дуже пасує і дуже освіжає образ.

Реклама

Чоловік Софі, принц Едвард, одягнувся цього дня у блакитну сорочку та кавовий картатий піджак, а також був у світлих штанях.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, де продовжить навчання син пари - Джеймс Вессекський, який зараз працює у маєтку Сандрінгем на літніх канікулах. Впевнені, його дядько король Чарльз III, ним пишатиметься.

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Новини партнерів