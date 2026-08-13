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Герцогиня Софи надела милое летнее платье-рубашку и очаровала стильным образом
Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили спортивное мероприятие в Бирмингеме.
Герцога и герцогиню Эдинбургских приветствует Дениз Льюис в четвертый день Чемпионата Европы по легкой атлетике на стадионе «Александр» в Перри-Барре, что в Бирмингеме.
Софи была одета в этот день в простое и элегантное платье-рубашку с поясом на талии, в руках держала маленькую сумку из рафии на короткой ручке, на голове у нее были солнцезащитные очки, а на шее любимая золотая подвеска. Также герцогиня дополнила образ серьгами-висюльками из золота, усыпанными бриллиантами, несколькими золотыми браслетами на запястье, а также светлым маникюром.
Особенно эффектно смотрится новая стрижка герцогини Софи. Боб-каре ей очень идет и очень освежает образ.
Супруг Софи, принц Эдвард, облачился в этот день в голубую рубашку и кофейный клетчатый пиджак, а также был в светлых брюках.
Напомним, сегодня стало известно, где продолжит учебу сын пары – Джеймс Уэссекский, который сейчас работает в поместье Сандрингем на летних каникулах. Уверенны, его дядя король Чарльз III, будет им гордиться.