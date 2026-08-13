Начальник областного ТЦК пойман на взятке: сколько он получал за "спасение" от мобилизации

Задержание начальника Николаевского областного ТЦК

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В четверг, 13 августа, правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК и СП при получении 10 тысяч долларов США в виде неправомерной выгоды за содействие в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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«Сегодня во время получения очередной части неправомерной выгоды был задержан начальник Николаевского областного ТЦК и СП», — заявил Кравченко.

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По данным следствия, чиновник получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не применять мобилизационные меры в отношении трех военнообязанных, снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

Генеральный прокурор отметил, что ранее в рамках этого же дела было зафиксировано получение должностным лицом ещё 5 тысяч долларов. За эти средства он должен был не допустить направления мобилизованного мужчины в воинскую часть и вернуть его на повторное прохождение ВЛК.

Таким образом, общая сумма зафиксированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов.

Чиновника задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся обыски по месту его службы и проживания.

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«Готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды», — сообщил Кравченко.

По его словам, прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей и его отстранении от должности.

Напомним, ранее был отстранен от занимаемой должности начальник Закарпатского областного ТЦК и СП после выявления многочисленных нарушений прав человека в территориальных центрах в Закарпатье.

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