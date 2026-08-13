Нужно ли купать кота: ветеринары поставили точку в этом вопросе

Нужно ли купать кота / © Credits

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Кошки относятся к чистоте почти как к отдельному виду искусства. Они могут часами вылизывать шерсть, тщательно чистить лапки и использовать их, чтобы достать до труднодоступных участков мордочки. Поэтому вполне логично возникает вопрос: если кот такой мастер самоухода, нужно ли ему вообще принимать ванну?

Короткий ответ ветеринаров: здоровой кошке, как правило, не требуется регулярное купание, об этом сообщило издание Good Housekeeping. В отличие от собак, кошки эволюционно прекрасно приспособлены к самостоятельному уходу за шерстью. Их язык работает как своеобразная щетка, а регулярное вылизывание помогает поддерживать шерсть в чистоте и порядке. Более того, чрезмерное купание может принести больше вреда, чем пользы.

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Кота лучше не купать без необходимости

Здоровые кошки чрезвычайно эффективно ухаживают за собой. Вода и шампунь в таком случае просто не нужны. На коже и шерсти кота есть естественные масла, которые помогают поддерживать их в хорошем состоянии. Если регулярно смывать их шампунем, кожа может стать сухой и раздражённой.

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Есть и другая проблема — стресс. Для многих кошек купание — не просто неприятная процедура, а настоящее испытание. Вода, скользкая поверхность, непривычные звуки — всё это может вызвать сильное беспокойство. А хозяин после такой процедуры нередко получает царапины в качестве сувенира на память.

Для большинства кошек гораздо полезнее будет регулярное расчесывание. Особенно это касается пушистиков и пород с длинной шерстью: щетка удаляет отмершие волоски, помогает предотвратить образование колтунов и поддерживает естественный процесс груминга.

К тому же купание временно изменяет привычный запах животного. Для кошек это важно: они активно используют запах для распознавания друг друга. Поэтому после купания другие кошки в доме могут некоторое время воспринимать вымытого питомца как «чужого» — шипеть, избегать его или демонстрировать легкую территориальную агрессию. Обычно всё проходит, когда возвращается естественный запах.

Случаи, когда ванна необходима

Несмотря на то, что кошки любят самостоятельность, бывают ситуации, когда не стоит ждать, пока животное «само всё уладит».

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Если кот испачкался чем-то опасным

Это, пожалуй, самое важное исключение. Если животное попало в жир, краску, химические вещества или другое потенциально токсичное вещество, его нельзя оставлять без присмотра. Кошка почти наверняка попытается вылизать шерсть, а вместе с ней может проглотить опасное вещество.

В такой ситуации купание может оказаться необходимым, чтобы как можно быстрее удалить загрязнения. Если вещество потенциально токсично, стоит также проконсультироваться с ветеринаром, ведь конкретный способ очистки зависит от того, с чем именно контактировало животное.

Если ветеринар прописал лечебный шампунь

Иногда купание — часть лечения. Если у кота есть какое-либо кожное заболевание, ветеринар может назначить специальный лечебный шампунь. В таком случае важно следовать рекомендациям специалиста, причём особое значение имеют частота купания, средства и способ их применения.

Если кот уже не может нормально ухаживать за собой

С возрастом даже прирождённый мастер гигиены может утратить свои навыки. Пожилым кошкам бывает сложнее дотянуться до всех участков тела. То же самое касается животных с избыточным весом, артритом или другими заболеваниями, из-за которых подвижность ограничена.

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В таких случаях хозяину приходится помогать с уходом, но это не обязательно означает полноценную ванну. Иногда достаточно регулярно расчесывать шерсть или локально очищать загрязненные участки.

Особый случай — сильное загрязнение, например, после диареи. В этом случае также может потребоваться помощь человека.

Длинношерстные кошки

Длинная шерсть не означает, что кота нужно регулярно купать. Зато это означает, что его нужно регулярно, каждый день, расчесывать.

Длинношерстные кошки нуждаются в постоянном расчесывании, чтобы поддерживать шерсть в хорошем состоянии и не допустить образования колтунов. И это важнее, чем регулярные купания. Хорошая расческа в этом случае гораздо более полезный инструмент, чем шампунь.

Как пережить купание без лишних переживаний

Если купания не избежать, главное правило — быстро, аккуратно и без лишнего стресса. Следует использовать тёплую, но не горячую воду и шампунь, специально предназначенный для кошек. Средство для собак использовать не стоит, так как некоторые его компоненты могут быть опасными или неподходящими для кошачьей кожи.

Процедура должна быть как можно короче. Следите за тем, чтобы вода не попала в глаза и уши, а после купания обязательно высушите кота и дайте ему возможность спокойно успокоиться.

Помогут и положительные ассоциации, например, после процедуры можно угостить питомца лакомством, похвалить его или просто дать ему возможность побыть в любимом безопасном месте.

А если запачкалась только лапка или небольшой участок шерсти, полноценная ванна может вообще не понадобиться. Влажное полотенце, мягкая ткань или специальные салфетки для животных часто справляются с этой задачей гораздо проще. Это актуально для кошек, которые панически боятся воды.

Поэтому, если ваша здоровая домашняя кошка никогда не принимала ванну, не спешите причислять себя к числу нерадивых хозяев. Скорее всего, с гигиеной у вас всё в порядке.

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