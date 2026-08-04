В Украине изменили тариф на передачу электроэнергии: сколько будут платить в августе

Гривна. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине повысили тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям — с 1 августа он вырос на 25%.

Об этом свидетельствует соответствующее решение, принятая Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Реклама

Теперь тариф на услуги по передаче электроэнергии будет составлять 928,45 грн за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость.

Реклама

В то же время, для предприятий «зеленой» электрометаллургии регулятор предусмотрел отдельный льготный тариф — 563,26 гривны за мегаватт-час.

Для бытовых потребителей это решение не означает автоматического роста платежей за электроэнергию. Речь идет не о тарифе на свет для населения, а о стоимости передачи электроэнергии по магистральным сетям оператора системы передачи «Укрэнерго».

Этот тариф платят энергоснабжающие компании и крупные промышленные потребители. В то же время, для населения действующая цена на электроэнергию остается без изменений — 4,32 грн за кВт·ч.

В НКРЭКУ объяснили пересмотр стоимости передачи электроэнергии несколькими факторами. Среди основных причин называют рост курса валют, что увеличило финансовую нагрузку на «Укрэнерго». В частности, из-за расчетов с производителями «зеленой» энергетики, осуществляемых в евро.

Реклама

Также на изменение тарифа повлияло сокращение объемов передачи электроэнергии по магистральным сетям и обновление предельных цен на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, летом специалисты «Газораспределительных сетей» продолжают проверять состояние внутридомовых систем газоснабжения в многоэтажках. Поэтому в августе жителям таких домов нужно будет совершить третий платеж за природный газ.

Новости партнеров