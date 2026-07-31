Украинцы могут получить до полумиллиона грн на автономное отопление: что стоит знать

Отопление / © Pixabay

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Украинцы, планирующие установить автономное отопление в своих домах, смогут воспользоваться расширенной государственной программой поддержки. Она предусматривает льготные кредиты до 480 тысяч гривен, частичную компенсацию их стоимости и пониженные процентные ставки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По словам главы правительства, государство расширило возможности финансовой поддержки для владельцев частных домов, желающих установить автономное отопление.

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В рамках программы можно оформить льготный кредит на сумму до 250 тысяч гривен или до 480 тысяч гривен. Денежные средства разрешается использовать на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, необходимых сопутствующих материалов, а также оплату монтажных работ.

Какие условия кредитования

Программа предусматривает частичную компенсацию основной суммы кредита. Государство будет возмещать 10% или 20% в зависимости от размера ссуды.

Кроме того, для участников будут действовать льготные процентные ставки. В первый год использования кредита ставка будет составлять 0%, во второй — 5%, а в третий — 7%.

Кто может воспользоваться программой

Одним из условий участия является площадь жилого дома. Она не должна превышать 300 квадратных метров.

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Премьер-министр призвал граждан, уже планировавших установить автономное отопление или только рассматривающих такую возможность, воспользоваться обновленной государственной программой.

По словам Корецкого, расширение поддержки должно помочь украинским семьям подготовиться к отопительному сезону, повысить энергетическую независимость своих домов и снизить зависимость от централизованного теплоснабжения.

Напомним, владельцы частных домов и таунхаусов могут получить кредит под 0% годовых на оборудование для автономного электропитания. Государство компенсирует до 30% стоимости. Максимальная сумма — 480 тыс. грн, срок — до 10 лет. Для ОСМД в многоэтажках государство возвращает до 70% от стоимости генераторов или солнечных панелей.

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