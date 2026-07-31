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Варенье без сахара — топ-5 проверенных рецептов на любой вкус
Варенье, приготовленное без сахара, сохраняется значительно меньше, чем классическое. Поэтому, если его не пастеризовать, банки нужно держать в холодильнике или морозильной камере.
Варенье без сахара — более полезная альтернатива традиционным домашним заготовкам. Она также сохраняет естественный вкус ягод и фруктов, а также содержит меньше калорий. Для приготовления такого варенья лучше использовать спелые, сочные плоды, ведь именно они содержат больше природных сахаров.
ТСН.ua подготовил топ-5 рецептов варенья без сахара из самых популярных фруктов и ягод.
Варенье без сахара не содержит большого количества добавленного подсластителя, а потому позволяет лучше почувствовать естественный вкус и аромат ягод и фруктов, а также может содержать больше клетчатки и некоторых полезных веществ. Именно поэтому такую закрутку считают более легкой и более натуральной альтернативой классическим сладким заготовкам.
Малиновое варенье без сахара
Ингредиенты:
1 кг малины
Приготовление
Малину лучше не мыть, если она чистая. Ягоды переложите в банки, слегка уплотняя ложкой.
Банки поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, налейте воды до уровня «плечиков» и стерилизуйте на слабом кипении примерно 40–50 минут. За это время малина осядет и пустит много сока.
После стерилизации банки закатайте.
Сливовое варенье
Ингредиенты:
2 кг спелых слив
Приготовление
Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте половинками. Выложите в кастрюлю и оставьте на несколько часов, чтобы они пустили сок.
Варите на медленном огне около часа, периодически помешивая. Для более густой консистенции варенье можно варить в два-три подхода, каждый раз полностью охлаждая массу между вареньями.
Готовое варенье разложите в стерилизованные банки.
Яблочное варенье
Ингредиенты:
2 кг яблок
100 мл воды
сок половины лимона
Приготовление
Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите под крышкой около 30–40 минут, пока плоды не станут мягкими. С
Добавьте лимонный сок, доведите до кипения.
После этого разлейте по стерилизованным банкам.
Абрикосовое варенье
Ингредиенты:
2 кг спелых абрикосов
2–3 ст. л. лимонного сока (по желанию).
Приготовление
Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Переложите плоды в кастрюлю и оставьте на 1-2 часа, чтобы они пустили сок.
Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите около 30–40 минут, периодически помешивая. Если хотите получить более густое варенье, после охлаждения повторите варку еще один-два раза по 15–20 минут.
В конце добавьте лимонный сок. Готовое горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.
Грушевое варенье
Ингредиенты:
2 кг спелых сладких груш;
100 мл воды;
сок половины лимона;
щепотка молотой корицы или ванили (по желанию).
Приготовление
Груши помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока фрукты не станут очень мягкими.
Добавьте лимонный сок, а для аромата немного корицы или ванили. Проварите еще 10–15 минут, а затем разложите горячее варенье в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.
Как сделать варенье слаще без сахара
Если природной сладости ягод недостаточно, можно воспользоваться несколькими способами:
добавить спелый банан или сладкое яблочное пюре;
соединить кислые ягоды со сладкими фруктами;
использовать финиковое пюре в качестве натурального подсластителя.
Мед не рекомендуют добавлять во время варки, ведь при высокой температуре он теряет часть своих полезных свойств.
Как правильно хранить варенье без сахара
Из-за отсутствия большого количества сахара такие заготовки менее устойчивы к порче. Поэтому важно использовать стерильные банки и крышки и хранить варенье в прохладном темном месте.
После открытия банка нужно держать только в холодильнике и желательно использовать несколько дней.
Варенье без сахара станет отличным основанием для каш, йогуртов, сырников, блинов, домашней выпечки и десертов. А главное — позволит наслаждаться вкусом любимых летних ягод и фруктов без лишнего сахара.
Напомним, мы писали о том, как загустить жидкое варенье без желатина, крахмала или пектина.