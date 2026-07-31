Варенье / © unsplash.com

Реклама

Варенье без сахара — более полезная альтернатива традиционным домашним заготовкам. Она также сохраняет естественный вкус ягод и фруктов, а также содержит меньше калорий. Для приготовления такого варенья лучше использовать спелые, сочные плоды, ведь именно они содержат больше природных сахаров.

ТСН.ua подготовил топ-5 рецептов варенья без сахара из самых популярных фруктов и ягод.

Реклама

Варенье без сахара не содержит большого количества добавленного подсластителя, а потому позволяет лучше почувствовать естественный вкус и аромат ягод и фруктов, а также может содержать больше клетчатки и некоторых полезных веществ. Именно поэтому такую закрутку считают более легкой и более натуральной альтернативой классическим сладким заготовкам.

Реклама

Малиновое варенье без сахара

Ингредиенты:

1 кг малины

Приготовление

Малину лучше не мыть, если она чистая. Ягоды переложите в банки, слегка уплотняя ложкой. Банки поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, налейте воды до уровня «плечиков» и стерилизуйте на слабом кипении примерно 40–50 минут. За это время малина осядет и пустит много сока. После стерилизации банки закатайте.

Сливовое варенье

Ингредиенты:

2 кг спелых слив

Приготовление

Реклама

Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте половинками. Выложите в кастрюлю и оставьте на несколько часов, чтобы они пустили сок. Варите на медленном огне около часа, периодически помешивая. Для более густой консистенции варенье можно варить в два-три подхода, каждый раз полностью охлаждая массу между вареньями. Готовое варенье разложите в стерилизованные банки.

Яблочное варенье

Ингредиенты:

2 кг яблок

100 мл воды

сок половины лимона

Приготовление

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите под крышкой около 30–40 минут, пока плоды не станут мягкими. С Добавьте лимонный сок, доведите до кипения. После этого разлейте по стерилизованным банкам.

Абрикосовое варенье

Ингредиенты:

2 кг спелых абрикосов

2–3 ст. л. лимонного сока (по желанию).

Приготовление

Реклама

Абрикосы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Переложите плоды в кастрюлю и оставьте на 1-2 часа, чтобы они пустили сок. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите около 30–40 минут, периодически помешивая. Если хотите получить более густое варенье, после охлаждения повторите варку еще один-два раза по 15–20 минут. В конце добавьте лимонный сок. Готовое горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте.

Грушевое варенье

Ингредиенты:

2 кг спелых сладких груш;

100 мл воды;

сок половины лимона;

щепотка молотой корицы или ванили (по желанию).

Приготовление

Груши помойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на медленном огне около 30–40 минут, пока фрукты не станут очень мягкими. Добавьте лимонный сок, а для аромата немного корицы или ванили. Проварите еще 10–15 минут, а затем разложите горячее варенье в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.

Как сделать варенье слаще без сахара

Если природной сладости ягод недостаточно, можно воспользоваться несколькими способами:

добавить спелый банан или сладкое яблочное пюре;

соединить кислые ягоды со сладкими фруктами;

использовать финиковое пюре в качестве натурального подсластителя.

Мед не рекомендуют добавлять во время варки, ведь при высокой температуре он теряет часть своих полезных свойств.

Как правильно хранить варенье без сахара

Из-за отсутствия большого количества сахара такие заготовки менее устойчивы к порче. Поэтому важно использовать стерильные банки и крышки и хранить варенье в прохладном темном месте.

После открытия банка нужно держать только в холодильнике и желательно использовать несколько дней.

Варенье без сахара станет отличным основанием для каш, йогуртов, сырников, блинов, домашней выпечки и десертов. А главное — позволит наслаждаться вкусом любимых летних ягод и фруктов без лишнего сахара.

Напомним, мы писали о том, как загустить жидкое варенье без желатина, крахмала или пектина.

Новости партнеров