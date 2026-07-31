Варення без цукру - топ-5 перевірених рецептів на будь-який смак

Варення / © unsplash.com

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Варення без цукру — корисніша альтернатива традиційним домашнім заготовкам. Воно також зберігає природний смак ягід і фруктів, а також містить менше калорій. Для приготування такого варення найкраще використовувати стиглі, соковиті плоди, адже саме вони містять найбільше природних цукрів.

ТСН.ua підготував топ-5 рецептів варення без цукру з найпопулярніших фруктів та ягід.

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Варення без цукру не містить великої кількості доданого підсолоджувача, а тому дозволяє краще відчути природний смак і аромат ягід та фруктів, а також може містити більше клітковини та деяких корисних речовин. Саме тому таку закрутку вважають більш легкою і натуральнішою альтернативою класичним солодким заготовкам.

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Малинове варення без цукру

Інгредієнти:

1 кг малини

Приготування

Малину краще не мити, якщо вона чиста. Ягоди перекладіть у банки, злегка ущільнюючи ложкою. Банки поставте в каструлю, застелену рушником, налийте води до рівня «плічок» і стерилізуйте на слабкому кипінні приблизно 40–50 хвилин. За цей час малина осяде й пустить багато соку. Після стерилізації банки закатайте.

Сливове варення

Інгредієнти:

2 кг стиглих слив

Приготування

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Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте половинками. Викладіть у каструлю й залиште на кілька годин, щоб вони пустили сік. Варіть на повільному вогні близько години, періодично помішуючи. Для густішої консистенції варення можна варити у два-три підходи, щоразу повністю охолоджуючи масу між варіннями. Готове варення розкладіть у стерилізовані банки.

Яблучне варення

Інгредієнти:

2 кг яблук

100 мл води

сік половини лимона

Приготування

Яблука очистьте від серцевини та наріжте невеликими шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте воду й тушкуйте під кришкою приблизно 30–40 хвилин, поки плоди не стануть м'якими. З Додайте лимонний сік, доведіть до кипіння. Після цього розлийте по стерилізованих банках.

Абрикосове варення

Інгредієнти:

2 кг стиглих абрикосів

2–3 ст. л. лимонного соку (за бажанням).

Приготування

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Абрикоси помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Перекладіть плоди в каструлю і залиште на 1–2 години, щоб вони пустили сік. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть приблизно 30–40 хвилин, періодично помішуючи. Якщо хочете отримати густіше варення, після охолодження повторіть варіння ще один-два рази по 15–20 хвилин. Наприкінці додайте лимонний сік. Готове гаряче варення розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Грушеве варення

Інгредієнти:

2 кг стиглих солодких груш;

100 мл води;

сік половини лимона;

дрібка меленої кориці або ванілі (за бажанням).

Приготування

Груші помийте, очистьте від серцевини та наріжте невеликими шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте воду й тушкуйте на повільному вогні близько 30–40 хвилин, поки фрукти не стануть дуже м'якими. Додайте лимонний сік, а для аромату — трохи кориці чи ванілі. Проваріть ще 10–15 хвилин, а потім чорозкладіть гаряче варення у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.

Як зробити варення солодшим без цукру

Якщо природної солодкості ягід недостатньо, можна скористатися кількома способами:

додати стиглий банан або солодке яблучне пюре;

поєднати кислі ягоди із солодкими фруктами;

використати фінікове пюре як натуральний підсолоджувач.

Мед не рекомендують додавати під час варіння, адже за високої температури він втрачає частину своїх корисних властивостей.

Як правильно зберігати варення без цукру

Через відсутність великої кількості цукру такі заготовки менш стійкі до псування. Саме тому важливо використовувати стерильні банки й кришки та зберігати варення в прохолодному темному місці.

Після відкриття банку потрібно тримати лише в холодильнику й бажано використати впродовж кількох днів.

Варення без цукру стане чудовою основою для каш, йогуртів, сирників, млинців, домашньої випічки та десертів. А головне — дозволить насолоджуватися смаком улюблених літніх ягід і фруктів без зайвого цукру.

Нагадаємо, ми писали про те, як загустити рідке варення без желатину, крохмалю чи пектину.

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