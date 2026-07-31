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- Гламур
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Іванна Онуфрійчук показала "акторський дебют" 2-річного сина та замилувала його гримасами
Адам підкорив шанувальників кумедними емоціями.
Телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася новим сімейним відео та замилувала шанувальників кумедними кадрами зі своїм дворічним сином Адамом.
Зірка показала короткий ролик, головним героєм якого став її маленький син. Хлопчик сидів у мами на руках і старанно позував на камеру. Адам із захопленням змінював вирази обличчя, робив смішні гримаси та активно жестикулював. Кумедна міміка малюка неабияк розчулила підписників. А сама знаменитість із гумором прокоментувала побачене.
«Зустрічайте, акторський дебют!» — лаконічно підписала Іванна відео.
На оприлюднених кадрах хлопчик не стримував емоцій і ніби влаштував імпровізовану виставу перед камерою. У якийсь момент до виразної міміки долучилися ще й жести руками, що зробило ролик ще більш зворушливим. Шанувальники також звернули увагу, що Адам помітно підріс і дедалі більше нагадує свою маму.
Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук здивувала, як святкування її 40-річчя принесло майже 4,5 млн донатів.