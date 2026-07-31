Іванна Онуфрійчук показала "акторський дебют" 2-річного сина та замилувала його гримасами

Іванна Онуфрійчук з чоловіком та сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася новим сімейним відео та замилувала шанувальників кумедними кадрами зі своїм дворічним сином Адамом.

Зірка показала короткий ролик, головним героєм якого став її маленький син. Хлопчик сидів у мами на руках і старанно позував на камеру. Адам із захопленням змінював вирази обличчя, робив смішні гримаси та активно жестикулював. Кумедна міміка малюка неабияк розчулила підписників. А сама знаменитість із гумором прокоментувала побачене.

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«Зустрічайте, акторський дебют!» — лаконічно підписала Іванна відео.

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Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На оприлюднених кадрах хлопчик не стримував емоцій і ніби влаштував імпровізовану виставу перед камерою. У якийсь момент до виразної міміки долучилися ще й жести руками, що зробило ролик ще більш зворушливим. Шанувальники також звернули увагу, що Адам помітно підріс і дедалі більше нагадує свою маму.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук здивувала, як святкування її 40-річчя принесло майже 4,5 млн донатів.

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