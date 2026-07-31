Ольга Фреймут замилувала фотографіями з мамою-красунею та здивувала схожістю з нею

Ольга Фреймут з мамою / © instagram.com/freimutolia

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Ведуча, видавчиня та викладачка з етикету Ольга Фреймут, яка разом із родиною проживає у Великій Британії, приїхала до України.

Зірка проводить літні канікули на Батьківщині. Після початку повномасштабної війни вона разом із родиною мешкає у Великій Британії, однак нині навідалася до рідних місць. Поки молодші діти відпочивають у таборі в Буковелі, знаменитість присвячує час близьким. Зокрема, Фреймут завітала до рідного Нового Роздолу, а також прогулялася вулицями Львова. Особливу увагу прихильників привернула світлина, яку ведуча зробила разом із мамою Аллою.

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«Як добре у Львові з мамою», — лаконічно підписала кадр Ольга Фреймут.

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Ольга Фреймут з мамою / © instagram.com/freimutolia

На оприлюдненому фото мама й донька постали в елегантних образах, але найбільше впало в око те, що вони обрали майже однакове взуття. Обидві взули світлі балетки з чорним мисом, прикрашені невеликими бантиками, що лише підкреслило їхню схожість. Алла Коник для прогулянки обрала довгу білу сукню з делікатним принтом, сонцезахисні окуляри та картату сумку. Натомість Фреймут зробила ставку на стриманий образ із чорним топом, світлими штанами із завищеною талією та компактною сумкою в тон.

Відомо, що мама телеведучої свого часу працювала викладачкою та має звання майстра спорту з плавання.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут влаштувала шопінг на ринку в Новому Роздолі та показала свої літні придбання.

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