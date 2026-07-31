- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Розвиває модельну кар’єру: Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду
Хлопець продовжує розвивати свою кар’єру у сфері моди.
23-річний син Вікторії та Девіда Бекхема став обличчям нової осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger Fall Denim. Фотосесія відбулася в культовому нью-йоркському готелі The Mark Hotel, а головною темою знімань стали класичний американський стиль та культура деніму.
У межах кампанії Ромео Бекхем продемонстрував декілька новинок колекції бренду. Серед них — джинси вільного крою Theo в стилі 1990-х та класична модель прямого крою Dover.
(гортайте фото праворуч)
«Немає правильного чи неправильного способу носити джинси — у цьому й полягає весь сенс», — зазначив Ромео. За словами хлопця, джинси є важливою частиною його повсякденного гардеробу і дають йому змогу експериментувати зі стилем та створювати різні образи.
Для Ромео це далеко не перший досвід роботи в індустрії моди. Його модельна кар’єра розпочалася ще в дитинстві: у 10 років він став обличчям дитячої лінії Burberry. А 2025 року Бекхем-молодший вперше вийшов на подіум дорослого показу — він взяв участь у шоу Versace в межах Тижня моди в Мілані.
Нагадаємо, що раніше Ромео Бекхем з’явився на публіці зі своєю дівчиною.