ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Розвиває модельну кар’єру: Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду

Хлопець продовжує розвивати свою кар’єру у сфері моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Ромео Бекхем

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

23-річний син Вікторії та Девіда Бекхема став обличчям нової осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger Fall Denim. Фотосесія відбулася в культовому нью-йоркському готелі The Mark Hotel, а головною темою знімань стали класичний американський стиль та культура деніму.

У межах кампанії Ромео Бекхем продемонстрував декілька новинок колекції бренду. Серед них — джинси вільного крою Theo в стилі 1990-х та класична модель прямого крою Dover.

(гортайте фото праворуч)

«Немає правильного чи неправильного способу носити джинси — у цьому й полягає весь сенс», — зазначив Ромео. За словами хлопця, джинси є важливою частиною його повсякденного гардеробу і дають йому змогу експериментувати зі стилем та створювати різні образи.

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Для Ромео це далеко не перший досвід роботи в індустрії моди. Його модельна кар’єра розпочалася ще в дитинстві: у 10 років він став обличчям дитячої лінії Burberry. А 2025 року Бекхем-молодший вперше вийшов на подіум дорослого показу — він взяв участь у шоу Versace в межах Тижня моди в Мілані.

Нагадаємо, що раніше Ромео Бекхем з’явився на публіці зі своєю дівчиною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie