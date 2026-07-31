Розвиває модельну кар’єру: Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

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23-річний син Вікторії та Девіда Бекхема став обличчям нової осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger Fall Denim. Фотосесія відбулася в культовому нью-йоркському готелі The Mark Hotel, а головною темою знімань стали класичний американський стиль та культура деніму.

У межах кампанії Ромео Бекхем продемонстрував декілька новинок колекції бренду. Серед них — джинси вільного крою Theo в стилі 1990-х та класична модель прямого крою Dover.

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«Немає правильного чи неправильного способу носити джинси — у цьому й полягає весь сенс», — зазначив Ромео. За словами хлопця, джинси є важливою частиною його повсякденного гардеробу і дають йому змогу експериментувати зі стилем та створювати різні образи.

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Для Ромео це далеко не перший досвід роботи в індустрії моди. Його модельна кар’єра розпочалася ще в дитинстві: у 10 років він став обличчям дитячої лінії Burberry. А 2025 року Бекхем-молодший вперше вийшов на подіум дорослого показу — він взяв участь у шоу Versace в межах Тижня моди в Мілані.

Нагадаємо, що раніше Ромео Бекхем з’явився на публіці зі своєю дівчиною.

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