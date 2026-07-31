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- Шоу-бізнес
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Джоан Роулінг — 61 рік: який вигляд мала письменниця у день прем’єри першого фільму про Гаррі Поттера
Цього дня письменниця, яка створила чарівний світ, який полюбили діти і дорослі, святкує свій день народження.
31 липня 1965 року народилася Джоан Роулінг — британська письменниця, яка подарувала світові одну з найвідоміших історій серію книжок про Гаррі Поттера. Саме її книги про хлопчика-чарівника та школу для чарівників і чарівниць Гоґвортс підкорили мільйони читачів у всьому світі.
Особливою подією для Роулінг стала перша екранізація її роману. Прем’єра фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь» відбулася 2001 року у Лондоні. Таким чином книжка, яка колись існувала лише на паперових сторінках, ожила на великому екрані, а її авторка побачила своїх героїв у виконанні юних акторів — Деніела Редкліффа, Руперта Грінта та Емми Вотсон.
Фільм вийшов у кінотеатрах 16 листопада 2001 року й започаткував легендарну кінематографічну серію. Роулінг прийшла тоді на прем’єру з Нілом Мюрреєм, з яким була у стосунках. Незабаром того ж року вони одружилися — весілля відбулося 26 грудня.