Джоан Роулінг / © Associated Press

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31 липня 1965 року народилася Джоан Роулінг — британська письменниця, яка подарувала світові одну з найвідоміших історій серію книжок про Гаррі Поттера. Саме її книги про хлопчика-чарівника та школу для чарівників і чарівниць Гоґвортс підкорили мільйони читачів у всьому світі.

Особливою подією для Роулінг стала перша екранізація її роману. Прем’єра фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь» відбулася 2001 року у Лондоні. Таким чином книжка, яка колись існувала лише на паперових сторінках, ожила на великому екрані, а її авторка побачила своїх героїв у виконанні юних акторів — Деніела Редкліффа, Руперта Грінта та Емми Вотсон.

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Прем’єра «Гаррі Поттера» 2001 року / © Associated Press

Фільм вийшов у кінотеатрах 16 листопада 2001 року й започаткував легендарну кінематографічну серію. Роулінг прийшла тоді на прем’єру з Нілом Мюрреєм, з яким була у стосунках. Незабаром того ж року вони одружилися — весілля відбулося 26 грудня.

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