ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Акторка серіалу "Сабріна — юна відьма" з’явилася на червоній доріжці: який вигляд вона має зараз

Вона рідкісня гостя на подібних світських заходаж, тому вихід у світ цього разу викликав фурор.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Мелісса Джоан Гарт

Мелісса Джоан Гарт / © Getty Images

Мелісса Джоан Гарт відвідала 13-й щорічний галаконцерт Unbridled Eve Kentucky Derby, що відбувся 1 травня 2026 року в США. Акторці зараз 50 років, однак багато хто її пам’ятає за роллю у популярному серіалі «Сабріна — юна відьма», що виходив з 1996 по 2003 рік.

Акторка продемонструвала перед камерами два вишуканий образи: синю оксамитову сукню з вирізом і галтером, яку носила з капелюшком, а також блакитну сітчасту сукню, що відкривала плечі і мала «голий» ефект, який створювала бежева підкладка.

Мелісса Джоан Гарт / © Getty Images

Мелісса Джоан Гарт / © Getty Images

Мелісса Джоан Гарт / © Getty Images

Мелісса Джоан Гарт / © Getty Images

Нагадаємо, що у серіалі розповідалось про дівчину Сабріну, яка в день свого 16-річчя довідується, що вона відьма. Її тітки, з якими вона живе, теж відьми, а кіт Салем виявляється перетвореним на тварину чаклуном. Життя підлітка стає наповненим магією і пригодами.

Серіал «Сабріна — юна відьма» / © Associated Press

Серіал «Сабріна — юна відьма» / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie