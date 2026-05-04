- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
Акторка серіалу "Сабріна — юна відьма" з’явилася на червоній доріжці: який вигляд вона має зараз
Вона рідкісня гостя на подібних світських заходаж, тому вихід у світ цього разу викликав фурор.
Мелісса Джоан Гарт відвідала 13-й щорічний галаконцерт Unbridled Eve Kentucky Derby, що відбувся 1 травня 2026 року в США. Акторці зараз 50 років, однак багато хто її пам’ятає за роллю у популярному серіалі «Сабріна — юна відьма», що виходив з 1996 по 2003 рік.
Акторка продемонструвала перед камерами два вишуканий образи: синю оксамитову сукню з вирізом і галтером, яку носила з капелюшком, а також блакитну сітчасту сукню, що відкривала плечі і мала «голий» ефект, який створювала бежева підкладка.
Нагадаємо, що у серіалі розповідалось про дівчину Сабріну, яка в день свого 16-річчя довідується, що вона відьма. Її тітки, з якими вона живе, теж відьми, а кіт Салем виявляється перетвореним на тварину чаклуном. Життя підлітка стає наповненим магією і пригодами.