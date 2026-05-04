Чому жовтіє листя томатів: найголовніша причина хвороби помідорів і як цього уникнути

Жовте листя на розсаді помідорів — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються городники. На перший погляд це може здатися дрібницею, але насправді такий сигнал свідчить про серйозні порушення в розвитку рослини. Якщо вчасно не звернути увагу, томати можуть втратити силу, уповільнити зростання і дати слабкий урожай. Важливо розуміти головну причину цього явища і знати, як швидко виправити ситуацію.

Чому жовтіє листя томатів і як це виправити

У більшості випадків пожовтіння листя помідорів пов’язане з дефіцитом азоту. Саме цей елемент відповідає за зростання зеленої маси і насичений колір листя. Коли його бракує, рослина починає економити ресурси, і листя поступово жовтіє.

Азот особливо важливий на ранніх етапах зростання, коли томати активно формують кущ. Якщо його недостатньо, рослина виглядає слабкою і повільно розвивається. Листя жовтіє рівномірно, без плям і темних ділянок. Спочатку змінюють колір нижні листки, а потім процес піднімається вище.

Як допомогти помідорам швидше відновитися

Щоб вирішити проблему, потрібно підживити рослини азотними добривами. Найпростіший варіант — використати настій трави або розчин на основі сечовини. Таке підживлення швидко засвоюється і допомагає повернути листю зелений колір.

Поливати помідори слід під корінь, по вологому ґрунту, щоб поживні речовини краще проникали до кореневої системи. Уже через кілька днів можна помітити покращення стану рослин.

Як уникнути пожовтіння листя помідорів у майбутньому

Щоб проблема не повторювалася, важливо регулярно підживлювати томати і не виснажувати ґрунт. Також слід дотримуватися правильного поливу: як пересихання, так і надлишок вологи можуть посилювати проблему.

Окрім цього, варто періодично розпушувати землю, щоб коріння отримувало достатньо кисню.

