Білі кросівки ідеально доповнюють будь-який образ, але мають один суттєвий недолік — вони дуже швидко брудняться. Плями, жовтизна і пил роблять взуття неохайним вже після кількох виходів. Купувати нову пару щоразу — не варіант, але й звичайне миття не завжди дає бажаний ефект. Саме тому варто використовувати більш дієві домашні розчини, які не просто очищають, а повертають кросівкам бездоганний вигляд.

Розчин із кількох інгредієнтів для максимального ефекту. Щоб отримати дійсно помітний результат, варто використовувати комбінований розчин, який одночасно очищає і відбілює. Для цього змішують 1 столову ложку перекису водню, 1 чайну ложку рідкого мила і 1 чайну ложку зубної пасти. Суміш ретельно перемішують до однорідності, наносять на забруднені ділянки і обережно втирають щіткою. Через 10 хвилин залишки засобу змивають теплою водою, після цього кросівки стають значно світлішими і чистішими.

Перекис водню для відбілювання. Перекис водню допомагає освітлити тканину і прибрати жовті плями. Він особливо ефективний для текстильних кросівок. Для використання його можна розвести водою, нанести на поверхню і залишити на кілька хвилин, після чого змити. Взуття помітно оновлюється вже після першого застосування.

Зубна паста для швидкого очищення. Звичайна біла зубна паста добре справляється із легкими забрудненнями і повертає свіжий вигляд. Її наносять на щітку і обробляють поверхню кросівок, після чого змивають водою. Це простий спосіб швидко освіжити взуття без складних процедур.

Господарське мило для регулярного догляду. Господарське мило — перевірений варіант для щоденного очищення. Воно ефективно видаляє пил і бруд, не пошкоджуючи матеріал. Кросівки змочують водою, натирають милом і чистять щіткою, після чого ретельно змивають.