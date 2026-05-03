ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Потріть цим простим домашнім розчином білі кросівки — і вони будуть, наче щойно з магазину

Регулярний догляд і правильні засоби допоможуть надовго зберегти ідеальний вигляд ваших улюблених кросівок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чим відчистити білі кросівки від бруду і жовтизни

Чим відчистити білі кросівки від бруду і жовтизни

Білі кросівки ідеально доповнюють будь-який образ, але мають один суттєвий недолік — вони дуже швидко брудняться. Плями, жовтизна і пил роблять взуття неохайним вже після кількох виходів. Купувати нову пару щоразу — не варіант, але й звичайне миття не завжди дає бажаний ефект. Саме тому варто використовувати більш дієві домашні розчини, які не просто очищають, а повертають кросівкам бездоганний вигляд.

Як відбілити білі кросівки в домашніх умовах

  1. Розчин із кількох інгредієнтів для максимального ефекту. Щоб отримати дійсно помітний результат, варто використовувати комбінований розчин, який одночасно очищає і відбілює. Для цього змішують 1 столову ложку перекису водню, 1 чайну ложку рідкого мила і 1 чайну ложку зубної пасти. Суміш ретельно перемішують до однорідності, наносять на забруднені ділянки і обережно втирають щіткою. Через 10 хвилин залишки засобу змивають теплою водою, після цього кросівки стають значно світлішими і чистішими.

  2. Перекис водню для відбілювання. Перекис водню допомагає освітлити тканину і прибрати жовті плями. Він особливо ефективний для текстильних кросівок. Для використання його можна розвести водою, нанести на поверхню і залишити на кілька хвилин, після чого змити. Взуття помітно оновлюється вже після першого застосування.

  3. Зубна паста для швидкого очищення. Звичайна біла зубна паста добре справляється із легкими забрудненнями і повертає свіжий вигляд. Її наносять на щітку і обробляють поверхню кросівок, після чого змивають водою. Це простий спосіб швидко освіжити взуття без складних процедур.

  4. Господарське мило для регулярного догляду. Господарське мило — перевірений варіант для щоденного очищення. Воно ефективно видаляє пил і бруд, не пошкоджуючи матеріал. Кросівки змочують водою, натирають милом і чистять щіткою, після чого ретельно змивають.

  5. Лимонний сік для освіження кольору. Лимонний сік допомагає освіжити білий колір і прибрати легку жовтизну. Його наносять на проблемні ділянки, залишають на кілька хвилин і змивають водою. Додатково він нейтралізує неприємні запахи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie