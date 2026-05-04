Актриса сериала "Сабрина — юная ведьма" появилась на красной дорожке: как она выглядит сейчас
Она редкая гостья на подобных светских мероприятиях, поэтому выход в свет в этот раз произвел фурор.
Мелисса Джоан Харт посетила 13-й ежегодный галаконцерт Unbridled Eve Kentucky Derby, состоявшийся 1 мая 2026 года в США. Актрисе сейчас 50 лет, однако многие ее помнят по роли в популярном сериале «Сабрина — юная ведьма», выходившем с 1996 по 2003 год.
Актриса продемонстрировала перед камерами два изысканный образа: синее бархатное платье с вырезом и галтером, которое носила со шляпкой, а также голубое сетчатое платье, открывающее плечи и имеющее «голый» эффект, который создавала бежевая подкладка.
Напомним, что в сериале рассказывалось о девушке Сабрине, которая в день своего 16-летия узнает, что она ведьма. Ее тети, с которыми она живет, тоже ведьмы, а кот Салем оказывается превращенным в животное колдуном. Жизнь подростка становится наполненной магией и приключениями.