- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 4 мин
Первый взгляд на вставку Метрополитен-музея Costume Art, где человеческое тело сочетает моду и искусство
Сочетая одежду и искусство, экспозиция исследует, как различные типы тел формируют представления о красоте, идентичности и опыте человека.
Благотворительный бал Met Gala традиционно состоится в первый понедельник мая и будет тесно переплетен с выставкой в Метрополитен-музее, тема которой — Costume Art («Искусство костюма»).
Кроме произведений портных и дизайнеров также важное место в выставке займут манекены, ведь они украшены зеркальными элементами. Их создала скульптор Самар Хеджази и в них посетитель должен видеть собственное отражение. Идея, по словам куратора Эндрю Болтона, заключается в том, чтобы «задуматься над собственным жизненным опытом и, надеемся, создать связь, эмпатию и сочувствие друг к другу».
Этот интерактивный элемент не только превращает посещение музея в маленькое путешествие самопознания, но и создает телесный опыт, который невозможно воспроизвести цифрово. И это происходит во время, когда людей вытесняют машины, а тревога по поводу искусственного интеллекта становится все более ощутимой, говорится в публикации Vogue.
Экспозицию разделили на несколько основных подтем: «Обнаженное тело», «Классическое тело», «Абстрактное тело», «Беременное тело», под каждую из которых будут тщательно подобраны экспонаты.
«Вся выставка построена вокруг типологии тел, и это те тела, которые вы видите по всему музею, когда сталкиваетесь с произведениями искусства», — объясняет Болтон. «Простой тезис выставки заключается в том, что одетое тело является связующей нитью всего музея». И нигде больше в Мете вы не увидите манекенов различных типов тел, смоделированных по реальным людям, как на этой выставке. Это меняет многое. Как отмечает исследовательница Ллевелин Негрин, манекены не только задают стандарты красоты, но и их размеры часто определяют размеры демонстрируемой одежды, создавая замкнутый цикл, который
«Обычно моду предлагают рассматривать сквозь призму искусства, что делает опыт более отстраненным», — отмечает Болтон. «Я же хотел перевернуть это — чтобы вы смотрели на искусство через призму моды». Цель — не создать новую иерархию, а достичь равенства между произведениями и телами, между классическим и инвалидным телом.
Главная оппозиция выставки — это разделение между искусством и модой, которое исследуется через типологии тел. Первая группа — «Многообразие телесного бытия», где представлены беременные, полные и инвалидные тела. Вторая — «Универсальность телесного бытия», которая рассматривает анатомию, старение и смертность.
Интересный пример — сочетание картины Ван Гога с работами Ива Сен-Лорана и Джонатана Андерсона: общей темой здесь является не только эстетика, но и опыт психического здоровья.
В разделе «Старение тела» даже есть огромная серая толстовка с надписью: «Я НА ПЕНСИИ. (Это самая пышная одежда, которую я могу себе представить)»
Часть экспозиции посвящена «Абстрактному телу», где показано, как мода исторически изменяла женское тело с помощью корсетов, турнюров и каркасов. Это демонстрирует контроль над женским телом — физический и социальный.