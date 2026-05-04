Первый взгляд на вставку Метрополитен-музея Costume Art, где человеческое тело сочетает моду и искусство

Благотворительный бал Met Gala традиционно состоится в первый понедельник мая и будет тесно переплетен с выставкой в Метрополитен-музее, тема которой — Costume Art («Искусство костюма»).

Модели одежды представлены рядом со статуями в разделе «Классическое тело» на выставке Института костюма Метрополитен-музея

Кроме произведений портных и дизайнеров также важное место в выставке займут манекены, ведь они украшены зеркальными элементами. Их создала скульптор Самар Хеджази и в них посетитель должен видеть собственное отражение. Идея, по словам куратора Эндрю Болтона, заключается в том, чтобы «задуматься над собственным жизненным опытом и, надеемся, создать связь, эмпатию и сочувствие друг к другу».

Дизайн Dolce & Gabbana в разделе «Классическое тело» представлен на выставке Института костюма

Этот интерактивный элемент не только превращает посещение музея в маленькое путешествие самопознания, но и создает телесный опыт, который невозможно воспроизвести цифрово. И это происходит во время, когда людей вытесняют машины, а тревога по поводу искусственного интеллекта становится все более ощутимой, говорится в публикации Vogue.

Экспозицию разделили на несколько основных подтем: «Обнаженное тело», «Классическое тело», «Абстрактное тело», «Беременное тело», под каждую из которых будут тщательно подобраны экспонаты.

«Вся выставка построена вокруг типологии тел, и это те тела, которые вы видите по всему музею, когда сталкиваетесь с произведениями искусства», — объясняет Болтон. «Простой тезис выставки заключается в том, что одетое тело является связующей нитью всего музея». И нигде больше в Мете вы не увидите манекенов различных типов тел, смоделированных по реальным людям, как на этой выставке. Это меняет многое. Как отмечает исследовательница Ллевелин Негрин, манекены не только задают стандарты красоты, но и их размеры часто определяют размеры демонстрируемой одежды, создавая замкнутый цикл, который

Работы из раздела «Полное тело» представлены на выставке Института костюма

«Обычно моду предлагают рассматривать сквозь призму искусства, что делает опыт более отстраненным», — отмечает Болтон. «Я же хотел перевернуть это — чтобы вы смотрели на искусство через призму моды». Цель — не создать новую иерархию, а достичь равенства между произведениями и телами, между классическим и инвалидным телом.

Дизайн Ренаты Буццо в разделе «Анатомическое тело» представлен на выставке Института костюма Метрополитен-музея

Раздел «Анатомическое тело» представлен на выставке Института костюма

Главная оппозиция выставки — это разделение между искусством и модой, которое исследуется через типологии тел. Первая группа — «Многообразие телесного бытия», где представлены беременные, полные и инвалидные тела. Вторая — «Универсальность телесного бытия», которая рассматривает анатомию, старение и смертность.

Дизайн Михаэлы Старк в разделе «Полное тело» выставки Института костюма Метрополитен-музея «Искусство костюма»

Работы раздела «Абстрактное тело» представлены на выставке Института костюма

Работы Руди Гернрайха представлены рядом с картиной Сони Делоне на выставке Института костюма

Платье для прогулки выставлено рядом с картиной Жоржа Сера на выставке Института костюма

Работы из раздела «Полное тело» представлены на выставке Института костюма

Раздел «Обозначенное тело» представлен на выставке Института костюма Метрополитен-музея

Интересный пример — сочетание картины Ван Гога с работами Ива Сен-Лорана и Джонатана Андерсона: общей темой здесь является не только эстетика, но и опыт психического здоровья.

Работы Ива Сен-Лорана (слева) и Loewe представлены рядом с картиной Винсента ван Гога на выставке Института костюма

Работы из раздела «Беременное тело» представлены на выставке Института костюма

Работы из раздела «Возрожденное тело» представлены на выставке Института костюма «Искусство костюма» в Метрополитен-музее

В разделе «Старение тела» даже есть огромная серая толстовка с надписью: «Я НА ПЕНСИИ. (Это самая пышная одежда, которую я могу себе представить)»

Дизайн Vetements в разделе «Старение тела» представлен на выставке Института костюма

Работы из раздела «Возрожденное тело» представлены на выставке Института костюма

Дизайны от Willie Norris Workshop, представленные на манекене Аарианы Роуз Филип (слева), а также работа Рика Овенса на манекене Goddess Bunny экспонируются в разделе «Тело с инвалидностью»

Дизайн Imme Van der Haak в разделе «Старение тела» представлен на выставке Института костюма

Ансамбль дизайнера Каролины Витто на манекене Чарли Рейнольдса (в центре) выставлен в зале Метрополитен-музея

Часть экспозиции посвящена «Абстрактному телу», где показано, как мода исторически изменяла женское тело с помощью корсетов, турнюров и каркасов. Это демонстрирует контроль над женским телом — физический и социальный.

Ансамбль Михаэлы Старк на манекене по образу Старк выставлен в Метрополитен-музее

Дизайн Burberry (слева) и Vivienne Westwood представлен на манекенах Шинейд Берк в разделе «Тело человека с инвалидностью»

Работы из раздела «Тело человека с инвалидностью» представлены на выставке Института костюма

Наряд дизайнера Марии Грации Кьюри для Дома Dior на манекене Изолт выставлен в зале Метрополитен-музея

Работы из раздела «Тело человека с инвалидностью» представлены на выставке Института костюма

Платье Di Petsa от дизайнера Димитры Петсы на беременном манекене в Метрополитен-музее

Дизайны представлены на выставке Института костюма в Метрополитен-музее искусств «Искусство костюма»

