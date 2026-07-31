Біде / © Associated Press

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Є речі, про які люди соромляться говорити навіть із друзями, але які насправді стосуються кожного. Особиста гігієна — одна з них. Саме тому біде залишається темою, навколо якої існує парадокс — адже ті, хто ним користується, часто захоплено розповідають про його переваги, а ті, хто ніколи не пробував, мають десятки запитань і сумнівів. Про це розповіло видання The Washington Post.

«Чи не буде брудна вода бризкати назад?», «Як воно взагалі знає, куди спрямувати струмінь?», «Чи не стане ванна кімната мокрою?» — такі запитання регулярно отримує гастроентерологиня Тріша Пасріча, яка вже багато років пропагує використання біде.

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Міф №1: руки будуть бруднішими

Насправді — навпаки, за словами гастроентерологині, після використання біде на руках залишається приблизно у десять разів менше мікроорганізмів, ніж після використання туалетного паперу. Тобто вода не лише не створює додаткових проблем із гігієною, а може зробити процедуру чистішою.

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Міф №2: брудна вода може потрапити назад

Це один із найбільших страхів тих, хто вперше думає про біде. Проте лікарка пояснює, що біде не використовує воду з чаші унітаза. Струмінь подається через окрему спеціальну насадку, яка підключена до чистого водопроводу — такого самого, як вода у вашій раковині.

Насадка розташована таким чином, щоб спрямовувати свіжу воду саме туди, куди потрібно, а не контактувати з «глибинами» унітаза. Тож неприємний сценарій із бризками назад — лише міф.

Міф №3: необхідність спеціальних поз

Ще одна популярна помилка — думка, що використання біде вимагає акробатичних навичок. Насправді все набагато простіше. Користувач лише натискає кнопку чи повертає спеціальний регулятор і система сама подає воду у потрібному напрямку.

Жодних незручних рухів, нахилів чи необхідності щось робити всередині унітаза немає. Біде працює делікатно та точно — це більше схоже на фонтанчик із водою, а не на потужний струмінь зі шланга.

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Міф №4: вода буде всюди у ванній

Ще один міф, який часто зупиняє людей — думка «А раптом після цього вся ванна кімната буде мокрою?» Відповідь лікаря проста — ні. Головний фактор, який утримує воду там, де потрібно, — це ваше тіло. Насадка створює точний та м’який струмінь, тому вода не розлітається навколо.

Види біде

Багато хто уявляє біде як окрему маленьку сантехнічну чашу, яку можна побачити у європейських ванних кімнатах. Такі моделі справді існують, але вони потребують окремого місця та часто складнішого монтажу. У сучасних квартирах частіше використовують інші варіанти:

ручна насадка біде — окремий гігієнічний душ поруч з унітазом

насадка, вбудована у сидіння унітаза — працює без необхідності вставати

повноцінне сидіння чи унітаз із функцією біде — із додатковими можливостями, такими як підігрів сидіння чи сушіння повітрям.

Якщо використовується ручна насадка, потрібно буде встати та самостійно спрямувати струмінь. А якщо система вбудована у сидіння, можна залишатися сидіти иа просто дозволити технологіям зробити свою справу.

Як висушитися після біде

Тут усе залежить від моделі та особистих уподобань. Серед варіантів:

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скористатися рушником

використати вбудований повітряний сушильник

взяти трохи туалетного паперу

Лікарка нагадує, що після біде не потрібно витирати величезну кількість води. Це не водоспад, лише невелика кількість вологи.

Холодна вода

Це питання дуже цікавить тих, хто уявляє холодний струмінь у найневідповідніший момент. Однак сучасні моделі часто мають підігрів води та підігрів сидіння. Гастроентерологиня називає це однією з найприємніших особливостей біде. Простіші насадки можуть працювати від холодного водопостачання, але температура води буде приблизно такою самою, як під час миття рук.

Кому рекомендується біде

Гастроентерологиня зазначає, що біде може бути особливо корисним для:

людей із гемороєм

тих, хто має хронічну діарею

людей із синдромом подразненого кишківника

жінок після пологів, коли потрібен особливо делікатний догляд

людей із хворобою Паркінсона чи проблемами з рухливістю

тих, кому складно гарно очиститися за допомогою лише туалетного паперу

Також біде може бути зручним для людей із густішим волоссям у цій зоні, коли звичайний папір не дає відчуття достатньої чистоти.

Біде — це не дивна сантехнічна новинка та не розкіш для обраних, а просто інший, сучасніший спосіб щоденної гігієни. Тож, за підсумками гастроентерологині, кожна людина заслуговує на більший комфорт у власній ванній кімнаті.

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