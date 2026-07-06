10-секундна вправа, яка врятує шию від болю після довгого дня за робочим столом

10-секундна вправа, яка врятує шию від болю після довгого дня за столом / © www.credits

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Якщо ваш день проходить у сидячому режимі, ви точно знайомі з відчуттям, коли легко «тягне» у верхній частині спини наприкінці дня, є скутість у плечах або ніби важкість у шиї, яка не зникає навіть після прогулянки чи розминки.

Видання WomanAndHome розповіло про простий, але ефективний підхід до цієї проблеми, який пропонує остеопатка Надя Алібхай. Дослідження Slouch показало, що майже двоє з п’яти людей віком 45–54 років регулярно відчувають біль і напруження в шиї. І це не просто «вікова історія», наслідок щоденних звичок.

За словами експертки, проблема накопичується поступово, м’язи та зв’язки адаптуються до положень, у яких ми проводимо більшість часу. Звідси й постійна скутість, обмеження рухів, навіть складність повернути голову чи підняти руки без відчуття дискомфорту.

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Важливий нюанс, голова важить приблизно 4–5 кг. Коли вона постійно нахилена вперед, типова поза за ноутбуком або телефоном, навантаження на шию різко зростає. Коли ж вона «збалансована» над хребтом, тілу значно легше працювати.

Корисна техніка

І тут з’являється проста техніка, яку можна зробити буквально за 10 секунд, у будь-який момент дня. 10-секундна вправа для шиї:

Покладіть одну руку на потилицю Акуратно натисніть головою назад Підтягніть підборіддя всередину, ніби робите «подвійне підборіддя» Ви маєте відчути роботу м’язів задньої частини шиї — трапецієподібні м’язи

Регулярне виконання цієї вправи допомагає зміцнити ці м’язи та поступово «переналаштувати» поставу.

Також важливо стежити за звичкою тримати підборіддя підтягнутим у повсякденному житті, це маленька деталь, яка впливає на стан шиї.

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Остеопатка наголошує, що ключ полягає у регулярному русі. Якщо тіло довго перебуває в одній позиції без розвантаження через розтягнення чи мобільність, напруга лише накопичується.

Що допоможе зменшити біль у шиї

Подушка . Обирайте невисоку та пружну, щоб шия залишалась на одній лінії з хребтом. Сон на спині чи боці — оптимальний

Екран . Монітор має бути на рівні очей, щоб не доводилось постійно дивитися вниз. За можливості — використовуйте регульований стіл

Перерви . Регулярні рухові паузи допомагають розвантажити верхню частину тіла

Тепло та холод. Чергування компресів може зменшити напруження м’язів, але варто проконсультуватися з фахівцем, якщо ви робите це вперше.

Біль у шиї — це не «норма сучасного життя», а сигнал тіла про перевантаження. І хоча причини часто криються у щоденних звичках, хороша новина полягає у тому, що саме звички можуть і допомогти. Коротка 10-секундна вправа, правильна посадка, рухові паузи та увага до положення голови здатні поступово зняти напругу та повернути тілу легкість.

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