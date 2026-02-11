Це не жир — як постава впливає на складки під руками та вправи, які допоможуть їх прибрати / © Credits

Реклама

Складки під руками часто автоматично записують у «проблемні зони», які нібито потрібно терміново худнути, маскувати чи «спалювати». Та фізіологія та сучасна тренерська практика говорять про інше: форма тіла часто відображає не кількість жиру, а якість руху, положення плечей та напругу м’язів.

Про це й говорить Катя Лагартіша — багаторазова чемпіонка світу з єдиноборств, яка добре знає, як постава впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на самопочуття.

Чому з’являються складки під пахвами

У багатьох людей, які багато сидять, працюють за ноутбуком або постійно тримають плечі «всередині», формується так звана закрита постава:

Реклама

плечі опущені та зведені вперед

грудні м’язи постійно напружені та вкорочені

верх спини та плечовий пояс втрачають рухливість

У такому положенні м’які тканини перерозподіляються та у зоні під пахвами можуть з’являтися складки, навіть у струнких людей. Це не означає, що лімфовузли «перетискаються» у медичному сенсі. Але тривала м’язова напруга та обмежений рух дійсно можуть погіршувати відтік рідини, створювати відчуття набряклості та «застою».

Постава, лімфообіг і самопочуття

Лімфатична система не має «насоса», як серце у кровообігу. Її рух залежить від:

дихання

руху м’язів

положення тіла

Коли грудна клітина постійно затиснута, а плечі зведені вперед, тіло буквально перестає вільно рухатися. Саме тому м’які, регулярні вправи на розкриття грудної зони можуть:

покращити рухливість плечей

зменшити відчуття напруги

позитивно вплинути на загальне відчуття легкості у тілі

Це не магія — це анатомія.

Реклама

Вправи, які можна робити щодня

Ці вправи не потребують обладнання, спеціальної форми чи спортзалу. Вони безпечні та підходять для щоденної практики.

Витягнення грудної клітки з опорою

Катя Лагартіша instagram.com_katya.lagartixa / © Instagram

Як виконувати:

Упріться руками у підвіконня, стілець або стіл. Відійдіть назад на витягнуті руки. Повільно «провисніть» грудною кліткою вниз, розкривайте плечі. Дихайте спокійно.

Тримайте 30 секунд. Відчуття мають бути м’якими та без болю. Це не розтягування «через силу».

Бокове розкриття біля стіни

Катя Лагартіша instagram.com_katya.lagartixa / © Instagram

Як виконувати:

Реклама

Станьте боком до стіни. Притисніть до неї стегно та тильну сторону долоні. Плечі розслаблені, грудна клітка відкривається. Дихайте глибоко.

30 секунд на кожен бік. Ця вправа допомагає зняти асиметричну напругу, яка часто накопичується через носіння сумки на одному плечі чи роботу за мишкою.

Складки під руками — не вирок і не «ваша помилка». Дуже часто це лише знак, що тілу тісно у звичній позі. Трохи більше простору у плечах, трохи більше дихання та тіло відповідає вдячністю.

Як і в моді, у тілі сьогодні головний тренд — легкість, усвідомленість і турбота про себе, а не боротьба.