Астрологія
250
2 хв

Астрологічний прогноз на 5 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Дзвони

Дзвони / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: займаючись справами, важливо уникати монотонної рутинної роботи. Також важливо пам’ятати, що день через рух неконтрольованих енергій здатний викликати велику кількість несподіванок, тому важливо дотримуватися обережності.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, тому не варто затягувати з їхнім лікуванням. Медикаментозні препарати рекомендується замінювати гомеопатією.

Харчування дня: можна дозволити собі невелику кількість умовно шкідливої їжі та келих сухого вина.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати і відчувати невдоволення життям.

Цитата дня: «Найяскравіші спалахи радості в нас зазвичай виникають від несподіваного спалаху» (Семюел Джонсон).

250
