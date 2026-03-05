- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 5 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: займаючись справами, важливо уникати монотонної рутинної роботи. Також важливо пам’ятати, що день через рух неконтрольованих енергій здатний викликати велику кількість несподіванок, тому важливо дотримуватися обережності.
Символ дня: дзвін.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, тому не варто затягувати з їхнім лікуванням. Медикаментозні препарати рекомендується замінювати гомеопатією.
Харчування дня: можна дозволити собі невелику кількість умовно шкідливої їжі та келих сухого вина.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються на третій день.
Табу дня: не можна сумувати і відчувати невдоволення життям.
Цитата дня: «Найяскравіші спалахи радості в нас зазвичай виникають від несподіваного спалаху» (Семюел Джонсон).
Читайте також: