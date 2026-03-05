ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні ризикують підхопити серйозну інфекцію

День загальних веселощів, які не заборонено відчувати навіть у наш — не найпростіший — час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але вони, як і будь-яке життєве явище, мають зворотний бік — він полягає в обумовленій місячними енергіями небезпеці підхопити серйозне інфекційне захворювання.

Сьогодні, 5 березня, подбати про своє здоров’я необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо побоюватися серйозних інфекцій.

Близнята

Близнятам, які категорично не переносять зимових холодів, тому як діти радіють першим по-справжньому теплим весняним дням, усе-таки не варто забувати, що березнева погода оманлива. А, отже, одягатися треба винятково за погодою, інакше зустрічі з інфекцією не уникнути.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей, до яких вони завжди так прагнуть — так би мовити, на зустріч із прекрасним. І неважливо, що це буде — вистава або лекція в музеї, головне перенести захід на безпечніший час.

Водолій

Водоліям, які у творчому пориві, як правило, забувають про все, дуже важливо увімкнути режим самозбереження, навіть якщо йтиметься про дуже важливий для них проєкт. Про їжу і сон у будь-якому разі забувати не варто, інакше ослаблений імунітет на певний час покладе їх у ліжко.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie