Три знаки зодіаку, які сьогодні ризикують підхопити серйозну інфекцію

Гороскоп / © Credits

Реклама

Але вони, як і будь-яке життєве явище, мають зворотний бік — він полягає в обумовленій місячними енергіями небезпеці підхопити серйозне інфекційне захворювання.

Сьогодні, 5 березня, подбати про своє здоров’я необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо побоюватися серйозних інфекцій.

Близнята

Близнятам, які категорично не переносять зимових холодів, тому як діти радіють першим по-справжньому теплим весняним дням, усе-таки не варто забувати, що березнева погода оманлива. А, отже, одягатися треба винятково за погодою, інакше зустрічі з інфекцією не уникнути.

Реклама

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей, до яких вони завжди так прагнуть — так би мовити, на зустріч із прекрасним. І неважливо, що це буде — вистава або лекція в музеї, головне перенести захід на безпечніший час.

Водолій

Водоліям, які у творчому пориві, як правило, забувають про все, дуже важливо увімкнути режим самозбереження, навіть якщо йтиметься про дуже важливий для них проєкт. Про їжу і сон у будь-якому разі забувати не варто, інакше ослаблений імунітет на певний час покладе їх у ліжко.

Читайте також: