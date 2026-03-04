Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 березня?

День, коли дуже важливо уникати поганого настрою, для чого підійдуть будь-які засоби — зрозуміло, крім тих, за які згодом може бути соромно.

Особливо важливо уникати туги, нудьги і невдоволення життям — зірки можуть вважати таку поведінку ознакою чорної невдячності за все, що вони для нас роблять. Цього дня не лише можна, а й потрібно братися за роботу над важливими й серйозними проєктами, але — з однією умовою: вони не мають бути спонтанними — у такому разі на успіх розраховувати не доведеться.

Лев

Левам зірки радять призначати зустрічі з друзями — особливо тими, кого представники знака з незалежних від них причин давно не бачили. Спілкування з ними принесе не тільки максимум достатку, що в наш — не найпростіший — час саме собою вже немало, а й безсумнівну користь — як моральну, так і матеріальну.

По-перше, вони всерйоз підвищать самооцінку, яка почала «просідати» останнім часом, а, по-друге, отримають необхідну їм пораду, дослухавшись до якої зможуть домогтися успіху в дуже важливому для них напрямі — індивідуальному для кожного.

