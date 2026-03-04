- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
У небесно-блакитному костюмі і на шпильках: канцлерка казначейства Великої Британії під прицілом папараці
Рейчел Рівз у ніжному образі зявилася на Даунінг-стріт.
Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз потрапила до обʼєктивів папараці, коли залишала Даунінг-стріт, 11, щоб виступити з весняною заявою в Лондоні.
Політикиня мала чудовий вигляд у небесно-блакитному костюмі, який складався з приталеного жакета з акцентним чорним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками, і білій блузці. Вбрання вона скомбінувала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках.
Рівз зробила укладання з прикореневим обʼємом та чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою.