ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

У небесно-блакитному костюмі і на шпильках: канцлерка казначейства Великої Британії під прицілом папараці

Рейчел Рівз у ніжному образі зявилася на Даунінг-стріт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рейчел Рівз

Рейчел Рівз / © Associated Press

Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз потрапила до обʼєктивів папараці, коли залишала Даунінг-стріт, 11, щоб виступити з весняною заявою в Лондоні.

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рейчел Рівз / © Associated Press

Політикиня мала чудовий вигляд у небесно-блакитному костюмі, який складався з приталеного жакета з акцентним чорним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками, і білій блузці. Вбрання вона скомбінувала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках.

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рівз зробила укладання з прикореневим обʼємом та чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою.

Рейчел Рівз / © Associated Press

Рейчел Рівз / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie