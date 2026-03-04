У небесно-блакитному костюмі і на шпильках: канцлерка казначейства Великої Британії під прицілом папараці

Рейчел Рівз / © Associated Press

Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз потрапила до обʼєктивів папараці, коли залишала Даунінг-стріт, 11, щоб виступити з весняною заявою в Лондоні.

Політикиня мала чудовий вигляд у небесно-блакитному костюмі, який складався з приталеного жакета з акцентним чорним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками, і білій блузці. Вбрання вона скомбінувала з бежевими гостроносими туфлями на шпильках.

Рівз зробила укладання з прикореневим обʼємом та чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою.

