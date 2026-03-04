- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Зрив переговорів щодо України: у Брюсселі озвучили стратегію на випадок виходу РФ з процесу
Європейський Союз має чіткий план на випадок провалу переговорів щодо України. Кая Каллас заявила про посилення підтримки Києва та тиску на Росію.
Європейський Союз продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію, якщо переговорний процес буде зірвано.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час розмови з «Радіо Свбода».
Вона зауважила, що стратегія Брюсселя залишається незмінною і складається з двох ключових елементів: нарощування допомоги Україні та послідовного економічного й політичного тиску на Кремль.
Кая Каллас наголосила, що російська економіка вже стикається з серйозними труднощами. Зокрема, влада РФ була змушена підвищити податки, а також має проблеми з мобілізаційним ресурсом і комплектуванням армії.
«Якщо ми збережемо і посилимо цей тиск, настане момент, коли агресор просто не зможе фінансувати війну», — підкреслила представниця ЄС.
Вона також провела історичну паралель із радянською кампанією в Афганістані, зауваживши, що тоді військові дії припинилися, коли держава втратила можливість їх підтримувати економічно.
Нагадаємо, Брюссель переконаний, що довгострокова стратегія виснаження ресурсів РФ у поєднанні з підтримкою України є ефективним шляхом до завершення війни. Водночас через ескалацію війни в Ірані ЄС відклав зустріч з Україною на Кіпрі, де мали обговорити наступні кроки щодо вступу до блоку.
Раніше, наприкінці 2025 року, Євросоюз не зміг завершити процедуру виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, а також не дійшов згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення.