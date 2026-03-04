ТСН у соціальних мережах

Світ
40
1 хв

Зрив переговорів щодо України: у Брюсселі озвучили стратегію на випадок виходу РФ з процесу

Європейський Союз має чіткий план на випадок провалу переговорів щодо України. Кая Каллас заявила про посилення підтримки Києва та тиску на Росію.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зрив переговорів щодо України: у Брюсселі озвучили стратегію на випадок виходу РФ з процесу

Кая Каллас / © Associated Press

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію, якщо переговорний процес буде зірвано.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час розмови з «Радіо Свбода».

Вона зауважила, що стратегія Брюсселя залишається незмінною і складається з двох ключових елементів: нарощування допомоги Україні та послідовного економічного й політичного тиску на Кремль.

Кая Каллас наголосила, що російська економіка вже стикається з серйозними труднощами. Зокрема, влада РФ була змушена підвищити податки, а також має проблеми з мобілізаційним ресурсом і комплектуванням армії.

«Якщо ми збережемо і посилимо цей тиск, настане момент, коли агресор просто не зможе фінансувати війну», — підкреслила представниця ЄС.

Вона також провела історичну паралель із радянською кампанією в Афганістані, зауваживши, що тоді військові дії припинилися, коли держава втратила можливість їх підтримувати економічно.

Нагадаємо, Брюссель переконаний, що довгострокова стратегія виснаження ресурсів РФ у поєднанні з підтримкою України є ефективним шляхом до завершення війни. Водночас через ескалацію війни в Ірані ЄС відклав зустріч з Україною на Кіпрі, де мали обговорити наступні кроки щодо вступу до блоку.

Раніше, наприкінці 2025 року, Євросоюз не зміг завершити процедуру виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, а також не дійшов згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення.

