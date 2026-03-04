Добавки та рак / © Associated Press

За оцінками досліджень, від 64% до 81% людей із діагнозом рак приймають дієтичні добавки. Майже половина не повідомляють про це своїм лікарям. Серед людей без онкологічних захворювань приблизно 50% також регулярно вживають вітаміни та інші добавки, часто з вірою, що це допоможе запобігти раку.

Але що насправді говорить наука, чи можуть добавки захистити нас або, навпаки, нашкодити. Видання The Washington Post зібрало наукові дані, які змушують подивитися на полиці з добавками значно уважніше.

Безпека дієтичних добавок

На відміну від рецептурних і безрецептурних ліків, дієтичні добавки не проходять сувору процедуру схвалення перед виходом на ринок. Виробники зобов’язані лише повідомити, що новий інгредієнт «обґрунтовано очікується безпечним», але:

ефективність доводити не потрібно

етикетки не затверджуються

перевірка безпечності часто відбувається вже після появи продукту у продажу

Хоча виробники мають дотримуватися стандартів, на ринку все одно з’являються продукти з оманливими твердженнями. Наприклад, виявляється, що більшість трав’яних добавок не містять заявлених інгредієнтів. Замість цього, дешеві наповнювачі на кшталт рисового порошку чи навіть подрібнених кімнатних рослин.

Висновок тут один — «натуральне» не означає ані перевірене, ані ефективне.

Добавки та запобігання раку

На цей час, все, що ви маєте знати та памʼятати, жодних добавок, які можуть запобігти появі ракових захворювань не існує.

Колись епідеміологічні дослідження припускали, що антиоксиданти, наприклад, бета-каротин, можуть знижувати ризик раку. Але масштабні рандомізовані клінічні випробування з тисячами учасників цього не підтвердили. Наукові дані показали, що:

бета-каротин не знижує ризик повторного раку шкіри

вітаміни C та E не зменшують загальний ризик раку

вітамін D і кальцій не впливають на частоту колоректального раку

селен і вітамін E не запобігають раку простати

антиоксиданти не знижують ризик поліпів товстої кишки

Навіть у великих дослідженнях із десятками тисяч учасників, окремо серед жінок і чоловіків, профілактичного ефекту не виявлено.

Добавки та підвищення ризику раку

Це найменш очікувана частина, але відповідь — іноді так.

Вітамін E. У великому дослідженні за участі понад 35 000 здорових чоловіків вітамін E підвищував ризик розвитку раку простати на 17% порівняно з плацебо.

Бета-каротин. У курців він був пов’язаний з підвищеним ризиком раку легенів і шлунка.

Фолієва кислота. У дослідженні, спрямованому на профілактику поліпів товстої кишки, чоловіки, які приймали фолат, мали більш ніж у 2,5 раза вищий ризик раку простати порівняно з групою плацебо.

Отже, можна сказати, що деякі добавки можуть бути потенційно небезпечними, особливо для людей з підвищеним ризиком певних видів раку.

Діагностований рак

Тут питання стає ще складнішим. У дослідженні понад 1 100 жінок із раком молочної залози ті, хто приймав антиоксидантні добавки до та під час хімієтерапії, мали вищий ризик рецидиву.

Ймовірне пояснення у тому, що антиоксиданти можуть зменшувати ефект хімієтерапії, яка частково діє через окислювальний стрес у ракових клітинах. Крім того, деякі добавки можуть:

змінювати метаболізм хімієпрепаратів

знижувати їхню ефективність

посилювати побічні ефекти

Водночас звичайні полівітаміни у цьому дослідженні не показали негативного впливу.

Ми часто сприймаємо добавки як щось «м’яке» та безпечне, адже це не рецептурні ліки, проте саме через не таке жорстке регулювання ми знаємо про них набагато менше, ніж здається. І головне, більшість добавок не довели здатність запобігати раку, а деякі можуть навіть збільшувати ризик.

Що робити

Якщо ви приймаєте будь-які добавки, обов’язково повідомте лікаря. Це особливо важливо, якщо ви проходите лікування чи маєте підвищений ризик онкологічних захворювань. Не покладайтеся на добавки як на засіб профілактики раку, адже доказів цього немає.

Збалансоване харчування, фізична активність, контроль ваги та відмова від куріння мають значно сильнішу доказову базу, ніж будь-яка «чарівна» пігулка.

Ідея «підстрахуватися» за допомогою вітамінів звучить привабливо, проте наука нагадує, що більше — не означає краще, а «натуральне» — не гарантія безпеки. Добавки можуть бути корисними у разі доведеного дефіциту чи за рекомендацією лікаря, однак вони не є універсальним щитом від раку.