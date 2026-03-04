Принцеса Уельська / © Associated Press

Кетрін з'явилася на публіці чотири рази від того часу, як колишній герцог Йоркський, нині відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, був заарештований 19 лютого за підозрою в посадовому злочині, і щоразу з'являлася в тих самих вбраннях.

Стилістка Ліза Талбот розповіла Daily Mail, що повторення принцесою Кейт тих самих образів було «цілком навмисним» кроком, оскільки арешт Ендрю кинув тінь на британську королівську родину.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Getty Images

«Повторне носіння ненав'язливо демонструє стабільність та смиренність. Воно сигналізує про спадкоємність, відповідальність і повагу до моменту. У ситуаціях, коли громадську чутливість підвищено, найсильнішою стилістичною заявою часто може бути стриманість», — каже експертка. «У періоди, коли вся королівська сім'я перебуває під пильною увагою, одяг перестає бути просто модним аксесуаром і стає засобом висловлювання послання», — продовжила вона. «Обираючи знайомі речі зі свого гардеробу, вона усуває будь-які відволікаючі фактори і зосереджує увагу на своїй ролі та роботі, а не на тому, що на ній одягнено».

Принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після арешту Ендрю на матчі Кубка шести націй між Англією та Ірландією в Лондоні 21 лютого, де вона була одягнена у довге синє пальто від Alexander McQueen, яке вона раніше одягала на відкриття державного візиту до Німеччини у грудні 2025 року та на Різдво. Принцеса Кейт була присутня на матчі як покровителька Союзу регбі Англії, і її пальто поєднувалося з важливим аксесуаром: темно-синім шарфом збірної Англії з регбі.

Принцеса Уельська на матчі регбі / © Associated Press

Наступного дня принцеса Уельська справила справжній фурор, з'явившись на церемонії вручення премії BAFTA разом з принцом Вільямом у сукні, що струмує від Gucci.

Кейт вперше з'явилася в цій сукні на галавечері благодійної організації «100 жінок у фінансах» 2019 року, а його бордовий пояс ідеально поєднувався з піджаком Вільяма того ж таки відтінку 22 лютого. Принцеса Уельська також додала блиску, одягнувши сережки-люстри Greville королеви Єлизавети II та діамантовий браслет-чокер королеви Марії.

Принцеса Кейт та принц Вільям на церемонії BAFTA / © Associated Press

Принц та принцеса Уельські знову з'явилися разом на публіці 26 лютого, відвідавши місто Поуїс в Уельсі. І Кейт знову одягла бордове пальто від Alexander McQueen у поєднанні з черевиками на підборах від Gianvito Rossi для цього виходу у світ, повторивши комбінацію в одному зі своїх улюблених кольорів. Раніше вона вже одягала це пальто та черевики під час державного візиту з Катару у грудні 2024 року.

Кейт і Вільям в Уельсі / © Associated Press

А 1 березня Кенсінгтонський палац випустив відео на честь Дня Святого Давида. У ролику Кейт вперше заговорила валлійською мовою, з'явившись у червоній сукні в принт «гусяча лапка» від Alessandra Rich, яку вона вже одягала на відкриття Музею Вікторії та Альберта в Лондоні 2021 року.