У червоній сукні та улюблених сережках: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом записали відеозвернення

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Реклама

Принц Вільям та його дружина принцеса Кейт записали спеціальне послання, яке стало першим подібним посланням для принцеси Уельської, в якому вона говорить валлійською.

«Усім жителям Уельсу — з Днем святого Давида!» — починає Вільям, стоячи поруч із принцесою Кейт. «Уельс нам дуже дорогий, і ми з нетерпінням чекаємо на кожну поїздку», — продовжує Кетрін. «Це прекрасна країна з багатою історією та чудовими людьми», — каже Вільям, а Кейт на закінчення додає: «Бажаю вам святкового дня у родинному колі та друзів».

День святого Давида — це щорічне валлійське свято, присвячене покровителю Уельсу, Святому Давиду. Він святкується щороку 1 березня.

Реклама

Принцеса Кетрін з’явилася у відео в шовковій картатій сукні міді від Alessandra Rich червоного кольору, з коміром, ґудзиками посередині та манжетами на рукавах. Також її образ доповнювали золоті сережки від Сartier — одні з її улюбленців із білого, жовтого та рожевого золота вартістю 3400 євро та кулоном із підвіскою на шиї. Принцеса розпустила волосся та зробила виразний макіяж. Також на грудях у Кейт була прикріплена квітка нарцис — символ Уельсу, який носять цього святкового дня на знак гордості за валлійську спадщину.

Нагадаємо, минулого тижня ми бачили Кейт у монохромному образі та з жовтими нарцисами на пальті, коли вона відвідувала з Вільямом Уельс.