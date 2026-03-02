- Дата публікації
В улюбленому пальті та з парасолькою-тростиною: короля Чарльза зазнімкували дорогою на службу
Король Чарльз відвідав у неділю службу у церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем.
Монарх вийшов з дому, щоб відвідати церкву в тому самому маєтку, де мешкає його скандальний брат Ендрю, проте було підтверджено, що Чарльз не планує відвідувати Ендрю Маунтбаттен-Віндзора.
У неділю 77-річного короля сфотографували, коли він прямував на службу до церкви Святої Марії Магдалини. Він був без своєї дружини, королеви Камілли, яка часто супроводжувала його на службу.
Чарльз був одягнений у класичне пальто верблюжого кольору та сірий костюм, а взутий у руді замшеві туфлі. В руках він тримав парасольку-тростину, мабуть погода в Сандрінгемі у вихідні була дощовою.
Вихід короля відбувся після того, як стало відомо, що монарх поїхав до Сандрінгема після напруженого тижня, продовжуючи долати наслідки арешту його молодшого брата, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.