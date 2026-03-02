ТСН у соціальних мережах

В улюбленому пальті та з парасолькою-тростиною: короля Чарльза зазнімкували дорогою на службу

Король Чарльз відвідав у неділю службу у церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Монарх вийшов з дому, щоб відвідати церкву в тому самому маєтку, де мешкає його скандальний брат Ендрю, проте було підтверджено, що Чарльз не планує відвідувати Ендрю Маунтбаттен-Віндзора.

У неділю 77-річного короля сфотографували, коли він прямував на службу до церкви Святої Марії Магдалини. Він був без своєї дружини, королеви Камілли, яка часто супроводжувала його на службу.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Чарльз був одягнений у класичне пальто верблюжого кольору та сірий костюм, а взутий у руді замшеві туфлі. В руках він тримав парасольку-тростину, мабуть погода в Сандрінгемі у вихідні була дощовою.

Вихід короля відбувся після того, як стало відомо, що монарх поїхав до Сандрінгема після напруженого тижня, продовжуючи долати наслідки арешту його молодшого брата, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Колишній принц Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Колишній принц Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

