На Рівненщині фура "змела" легковик: загинули дві людини (моторошні фото)

На трасі «Київ-Чоп» подружжя киян загинуло під колесами вантажівки

На Рівненщині через зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє людей.

Про це інформує поліція Рівненської області.

ДТП сталася вчора, 1 березня, близько 18 години на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Варковичі на Дубенщині.

За словами правоохоронців, водій автомобіля Renault Laguna, 64-річний киянин, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та хотів «піти на обгін» наразі невстановленого автомобіля, який повертав ліворуч.

У цей час Renault наїхав правим колесом на бордюр, унаслідок чого став некерованим. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом під керуванням 38-річного жителя Закарпатської області.

Удар був такої сили, що водій легковика та його 49-річна дружина загинули миттєво. Тіла загиблих із понівеченого авто за допомогою спецобладнання діставали рятувальники ДСНС. Керманич вантажівки в аварії не постраждав.

