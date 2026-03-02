- Дата публікації
РФ вдарила по потягу з пасажирами: є жертва
Росіяни вчергове обстріляли потяг із пасажирами, вбивши людину.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху. Є поранені і, на жаль, жертва.
Про це повідомив прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Наслідки удару по потягу
Як констатував Кулеба, на жаль, одна людина через атаку загинула.
«Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів», — деталізував Кулеба.
За його словами, на місце прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо. Фахівці оперативно:
зупинили поїзд;
евакуювали паасажирів;
надали першу медичну допомогу потерпілим.
Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.
«Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення», — завершив міністр.
Як ми писали, у п’ятницю, 30 січня, Росія завдала удару по залізничній станції Синельникове у Дніпропетровській області. В Мережі з’явилися моторошні кадри атаки. На них видно, як цивільні ховалися під вагонами поїздів, щоб врятуватися від ворожої атаки.