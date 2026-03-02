ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2827
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по потягу з пасажирами: є жертва

Росіяни вчергове обстріляли потяг із пасажирами, вбивши людину.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по потягу

Удар по потягу

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху. Є поранені і, на жаль, жертва.

Про це повідомив прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Наслідки удару по потягу

Як констатував Кулеба, на жаль, одна людина через атаку загинула.

«Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів», — деталізував Кулеба.

За його словами, на місце прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо. Фахівці оперативно:

  • зупинили поїзд;

  • евакуювали паасажирів;

  • надали першу медичну допомогу потерпілим.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

«Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення», — завершив міністр.

Як ми писали, у п’ятницю, 30 січня, Росія завдала удару по залізничній станції Синельникове у Дніпропетровській області. В Мережі з’явилися моторошні кадри атаки. На них видно, як цивільні ховалися під вагонами поїздів, щоб врятуватися від ворожої атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
2827
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie