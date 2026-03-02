РФ вдарила по потягу з пасажирами: є жертва

Удар по потягу

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху. Є поранені і, на жаль, жертва.

Про це повідомив прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Наслідки удару по потягу

Як констатував Кулеба, на жаль, одна людина через атаку загинула.

«Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів», — деталізував Кулеба.

За його словами, на місце прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо. Фахівці оперативно:

зупинили поїзд;

евакуювали паасажирів;

надали першу медичну допомогу потерпілим.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

«Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення», — завершив міністр.

Як ми писали, у п’ятницю, 30 січня, Росія завдала удару по залізничній станції Синельникове у Дніпропетровській області. В Мережі з’явилися моторошні кадри атаки. На них видно, як цивільні ховалися під вагонами поїздів, щоб врятуватися від ворожої атаки.